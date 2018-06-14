北市鐵皮屋宮廟大火 3死

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

北市和平東路3段濟公廟13日發生火警，3層樓高的鐵皮屋，還延伸加蓋一排違建，裡面至少7個房間出租，消防人員在大火撲滅後，在現場尋獲3具焦屍，分別為76歲的羅姓男子、64歲陳姓婦人和13歲劉姓孫子，起火原因初步排除人為，案由消防局會同警方調查。

加蓋違建 隔7房出租

消防局指出，大火發生後，因廟內儲放的金紙、爆竹被點燃，現場爆炸聲四起，鐵皮屋隨後也燃燒崩坍。消防人員先後疏散近10名房東及房客，大火約90分鐘撲滅後，先在1樓違建房間內發現疑為羅姓男子的屍體，再花了近10小時以怪手挖開雜物及建材，傍晚再尋獲疑似祖孫2人的遺體。

據了解，屋主是90歲的王姓榮民，當年搬來此地居住後，陸續加蓋、延伸，事隔多年屬既成違建，隔出的7個房間，再陸續以低價租人，不少住戶生活都很清寒，濟公廟則在此租了近30年。

祖孫來借住 不幸罹難

其中，黃姓男子承租1樓約3坪的小邊間，2天前陳姓同居人帶著孫子來借住，做粗工的黃男昨一早出門上班，留下祖孫2人在家，黃趕回家時，激動地想衝回火場救人，幸被攔下。

劉姓少年的父親說，小孩在土城念小六，前幾天，媽媽突然來把他接走，上午被通知有火警失聯，才匆忙趕來，焦急等待一下午的劉父，在挖出遺體認屍時忍不住哽咽。

宮廟林姓宮主則說，上午她聽到樓下傳來「砰！」的氣爆聲，還隱約聽到有人大喊：「好燙！」嚇得匆忙逃生，大火造成廟內200多個神像遭焚毀。

(中國時報)