捷運工程亂排汙 鶯歌溪變臉

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

目前緊鑼密鼓施工興建的捷運三鶯線，被直擊到工程單位貪圖方便，將未經處理的汙泥廢水直接排入鶯歌溪中，對此捷運工程局坦承確有疏失，將依合約規定開罰包商；環保局表示，捷運三鶯線工地未依照環保署規定標準排放汙水，可依水汙染防治法處以6萬至2000萬元罰鍰。

里長提醒看緊大漢溪

鶯歌溪是鶯歌地區最重要的河川之一，但長期有不少工廠、民宅私自排放汙水汙染環境，經過整治後，鶯歌溪汙染指數（PRI值）由2011年的6.89，降至2017年3月的4.00，水質已經由嚴重汙染程度改善為中度汙染程度，但距低汙染程度仍有相當差距。

8日下午，位於鶯歌光明街地標公園裡的捷運三鶯線工程，竟將未經過放流處理的混濁泥水，直接排入一旁的鶯歌溪中，讓原本清澈的鶯歌溪變成了「陰陽河」。

在地的建國里長林清得表示，像捷運三鶯線這種重大公共工程，應該要當作模範指標，如今卻傳出私下將泥漿汙水傾倒到鶯歌溪中，造成當地生態汙染，實在不該，捷運工程局應該清查鶯歌溪、大漢溪畔的捷運工地是否也類似狀況，務必要嚴格把關。

捷運工程局副局長李政安表示，根據調查，確認是包商在施作井基工程時，未依規定沉澱泥水就直接排放到溪中汙染河川生態。他坦承此舉是「不對的行為」，捷運工程局除將依照合約究責，也嚴厲要求包商不得隨意排放未經處理的廢水。

鶯桃路禁左轉將取消

環保局指出，依規定汙水都需要經過處理合乎標準才能排放，捷運工地未依規定直接放流泥水，已違反了水汙染防治法，可在採樣後依照環保署規定超標倍數處6萬至2000萬不等罰鍰。

另外，捷運三鶯線工地在鶯桃路圍起圍籬，卻禁止桃園往鶯歌車輛左轉鶯桃路268巷，加上警方在當地強力取締，當地民眾開車回家不但進不了巷口，甚至還得繞遠路迴轉，在上下班交通尖峰時刻造成嚴重回堵。13日下午市議員蘇有仁召開會勘、市議員參選人蘇泓欽前往協調，初步決定取消左轉限制、加設凸透鏡確保過往人車安全，並將視狀況調整路型。

(中國時報)