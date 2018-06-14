優免放榜 1795生畢典雙喜

彰化縣政府今年首辦優先免試入學，1795學子提前找到定位；縣長魏明谷（左）13日參加彰化藝術高中畢業典禮，頒發畢業證書。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

各校近日舉辦畢業典禮，彰化縣政府今年度率中部之先，舉辦「優先免試入學」也剛好放榜，縣內1795位國中應屆畢業學子提早確定錄取學校，特別開心，「不用懸著心」，更有時間規畫完整暑假，彰化縣教育處表示，明年將開放更多名額，擴大舉辦。

早1個月公布超開心

教育處長鄧進權表示，優先免試入學和一般免試入學的差別，在提供更簡便的管道，落實就近入學，參加優免的學校得以擇2科目進行會考分數加權，學子就只填第一志願，且能提早1個月放榜。

彰化縣今年度首次舉辦，開放彰化縣國中應屆畢業生依自己的性向及志願，各高中職至多可提撥30％招生名額，彰化縣計有20所高中職參加，共提供2072個招生名額，並採「經濟弱勢、優先分發」。

彰化縣今年應屆畢業生報名國中會考1萬3340名，今年優先免試入學管道就吸引7471名國中應屆畢業生報名，總計錄取1795名，皆為第一志願錄取，包含一般生1695名、48名經濟弱勢學生、原住民外加27名、身心障礙外加25名，考生可登入彰化區免試入學作業平台查詢榜單。

皆為第一志願錄取

今年免試入學7月10日放榜，縣長魏明谷極力爭取，教育部已核准彰化縣國、私立高中職各班增收2名，彰化縣每名考生可獲得1.13個升學機會。志願填寫時間20至23日中午，可善用個人序位查詢服務工具，並參考各高中職招生名額，盡量多填志願。

(中國時報)

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