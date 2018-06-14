嘉縣生育補助 9月起加倍

嘉義縣議員詹黃素蓮（左圖左）、詹琬蓁（左圖右）13日建議縣府調高婦女生育補助（呂妍庭翻攝），當場獲得嘉義縣長張花冠首肯（右圖），表示自9月起實施新制（呂妍庭攝）。

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣婦女生育補助相較鄰近的雲林、嘉義市一向偏低，13日在縣政總質詢上，面對藍營議員詹黃素蓮、詹琬蓁建議加碼，鼓勵婦女生育，縣長張花冠原本回應會酌加，最後爽快表示加1倍，每胎補助金額從每月現行6000元提高到1萬2000元，且自9月起就倍增發放。

議員建議逐步改善

昨詹黃素蓮拿出數據圖表，指張花冠上任9年，人口數從54萬7716人，一路降到今年5月的50萬9360人，65歲以上老人增加近萬人，新生兒卻從4252人掉到1049人，認為嘉縣生育補助太少，比鄰近縣市都少，缺乏鼓勵作用。

詹琬蓁也說，生育補助雖不能有效刺激生育率，但起碼能讓民眾感受到政府的重視，「是心意的問題」。

詹琬蓁認為，縣府可先提高生育補助，再逐步改善托嬰、托育措施，以吸引年輕人返鄉工作定居，且以去年出生數2803名新生兒，如從6000元提高到1萬2000元，1年縣府多發1700萬元，依縣府目前的財政應該能負擔。

小花縣長阿沙力

張花冠原本同意酌加，聽到詹黃素蓮建議「直接加1倍」，馬上阿沙力說好，喊出1胎1萬2000元，2胎2萬4000元，加倍發放，並當場指示相關單位處理，從9月起開始實施，詹琬蓁還說「要放鞭炮了！」。

縣府財政稅務局長簡世明估算，如果依去年新生兒出生率換算，縣庫1年要多支出1680萬元，「還能負擔」。

社會局長楊健人說，既然縣長指示自9月起實施，社會處會立刻著手相關作業。

(中國時報)

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