盯小船寫報表 討海人轟擾民

漁民抱怨學歷不高，討生活已不容易，還要寫一堆書面報表，真的是擾民。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

遠洋漁業新法去年上路後，漁界無不抱怨連連，紛紛怒訴罰責過重又無理，不料，漁業署近日又預告「沿近海鮪延繩釣漁船作業管理辦法」草案，欲針對20噸以下的小船設限，漁民聞之怒嗆「政府不懂民間疾苦，只會擾民」。

批政府不懂民間疾苦

漁業署6月初預告「沿近海鮪延繩釣漁船作業管理辦法」草案後，漁業再起紛擾，不少漁民怒嗆政府到底還要怎樣欺負他們，直言延繩釣是非常符合保護海洋資源的捕撈法，且是國家自己可以作主的，為什麼還要設下層層關卡自己人為難自己人。

「其他國家也會這樣嗎？」有漁民不滿說，漁業署總愛比照國際作法來管自己人，這次很好奇，其他國家是否也如此，會要求小船比照遠洋大船，回報漁獲量並有漁獲限制等，真的太誇張。

有漁民無奈說，從小就過討海生活、學歷不高也不是他們願意的，能寫出自己的名字就很了不起了，要他們辨認魚種沒問題，但要寫一堆書面報表，真的很為難。

琉球區漁會指出，最近確實聽聞很多漁民在抱怨，還有人提到「沿近海漁船卸魚聲明書申報管理規定」，怒指從琉球到東港沒有卸貨只是補給、加油，為何也要回報當地漁會，根本就是多此一舉，而現在又加上草案一事，大家真的是怒火中燒。

漁業署辦座談會溝通

漁會說，已經有向漁業署建議召開說明會，請中央長官與在地漁民面對面對談，好好聽取基層心聲，千萬不要一意孤行，漁業署回應將會舉行座談會，屆時請漁民一定要出席捍衛自己權利。

(中國時報)

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