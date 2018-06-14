台灣藍鵲 飛上木柵 焚化廠煙囪

木柵焚化廠煙囪將長頸鹿塗銷後，融入台灣藍鵲、榕樹和杜鵑等台北意象，預計10月以新面貌亮相。（北市環保局提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北木柵焚化廠的長頸鹿煙囪有24年歷史，近期被發現長頸鹿圖像悄悄消失，引發網友一片哀嚎。台北市長柯文哲昨在臉書發文，將木柵廠煙囪新裝曝光，北市環保局委請知名生態畫家陳一銘、林家蔚創作，融入台灣藍鵲、榕樹和杜鵑等台北意象，重新彩繪、補強，預計10月以新面貌亮相。

150公尺高的長頸鹿煙囪，為開車族通行木柵地區的經典地標，不過歷經長年風吹日曬，煙囪表面塗裝已龜裂剝落，為顧及美觀和安全，環保局著手為煙囪換新裝，以本土性且代表北市生態意象為主軸，並考量木柵廠座落在象頭埔淺山系上延伸發想。

環保局請來知名生態畫家陳一銘、林家蔚先生共同創作，將市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹及市花杜鵑等物種生態意象，融入煙囪彩繪的創作元素，彩繪主題定為「藍鵲踏榕枝 杜鵑漫城來」，完工後可與廠後的天空、雲彩和山林輝映融合。

柯文哲昨在臉書發文說，木柵焚化廠煙囪上的長頸鹿圖案已斑駁掉漆，焚化爐使用了一段時間，設備也需整修升級。這次整修包括廢氣處理系統、電力電氣設備升級，不只廢氣排放濃度下降，還可增加廢熱發電，增加年售電600萬度，並恢復垃圾處理能力到每天1000公噸以上。

至於換上全新的塗裝煙囪圖案，不僅更具台北生態意象，且是台灣在地畫家的著作，跟過去相比，更能融入木柵周遭的生態景觀，期待今年10月新煙囪的出現。新版圖像一出，雖仍有網友感性說，「會永遠懷念長頸鹿」，但多數網友大讚新版圖像很美，「看起來很有質感。」

(中國時報)

盯小船寫報表 討海人轟擾民 端節送暖 朱立倫老少咸宜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。