台灣藍鵲 飛上木柵 焚化廠煙囪

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北木柵焚化廠的長頸鹿煙囪有24年歷史，近期被發現長頸鹿圖像悄悄消失，引發網友一片哀嚎。台北市長柯文哲昨在臉書發文，將木柵廠煙囪新裝曝光，北市環保局委請知名生態畫家陳一銘、林家蔚創作，融入台灣藍鵲、榕樹和杜鵑等台北意象，重新彩繪、補強，預計10月以新面貌亮相。

150公尺高的長頸鹿煙囪，為開車族通行木柵地區的經典地標，不過歷經長年風吹日曬，煙囪表面塗裝已龜裂剝落，為顧及美觀和安全，環保局著手為煙囪換新裝，以本土性且代表北市生態意象為主軸，並考量木柵廠座落在象頭埔淺山系上延伸發想。

環保局請來知名生態畫家陳一銘、林家蔚先生共同創作，將市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹及市花杜鵑等物種生態意象，融入煙囪彩繪的創作元素，彩繪主題定為「藍鵲踏榕枝 杜鵑漫城來」，完工後可與廠後的天空、雲彩和山林輝映融合。

柯文哲昨在臉書發文說，木柵焚化廠煙囪上的長頸鹿圖案已斑駁掉漆，焚化爐使用了一段時間，設備也需整修升級。這次整修包括廢氣處理系統、電力電氣設備升級，不只廢氣排放濃度下降，還可增加廢熱發電，增加年售電600萬度，並恢復垃圾處理能力到每天1000公噸以上。

至於換上全新的塗裝煙囪圖案，不僅更具台北生態意象，且是台灣在地畫家的著作，跟過去相比，更能融入木柵周遭的生態景觀，期待今年10月新煙囪的出現。新版圖像一出，雖仍有網友感性說，「會永遠懷念長頸鹿」，但多數網友大讚新版圖像很美，「看起來很有質感。」

(中國時報)