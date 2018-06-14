端節送暖 朱立倫老少咸宜

朱立倫與廣恩老人養護中心長輩一起做香包。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

端午節將至，新北市長朱立倫13日前往新店區廣恩老人養護中心、愛兒兒童發展中心及新店文山日間照顧中心訪視，除致贈加菜金和水果，還陪長輩一起做香包、與身心發展遲緩的小朋友變魔術互動，同時慰勉社工同仁的辛勞，預祝大家端午佳節快樂。

朱立倫首站至廣恩老人養護中心陪長輩一起製作香包，看到阿嬤在香包封口時還特別摺出漂亮的皺褶，忍不住誇讚阿嬤的手巧。他說，很開心看到長輩們精神煥發的樣子，希望在養護中心優質的環境及專業團隊的悉心照料，長輩能快樂的在此安養。

廣恩中心執行長林偉峰介紹，今年102歲林豪老先生是朱立倫的粉絲，林老先生馬上糾正，他實際上是96歲，但因口音讓大家聽起來像66歲，朱立倫開心笑說，祝林爺爺永遠都是66歲，並共同為87歲高錦雲阿嬤過生日。

朱立倫隨後轉往愛兒兒童發展中心及文山日間照顧服務中心，他表示，感謝社區的支持和包容，讓無論身障的孩子或學員，都能獲得好的照顧和學習。他也指出，每位身障的孩子都是我們的寶貝，非常感謝中心的所有社工、保育員的愛心、耐心與無私付出。

有鑑日前連續發生2起社工遭暴力恐嚇攻擊事件，朱立倫也在與社工座談後說，社工非常辛苦，每位社工都是充滿愛心的天使與活菩薩，對社工採用暴力與恐嚇手段，對辛苦工作的社工非常不應該也不恰當。

朱立倫表示，未來希望結合保全、警方與社會的力量，共同支持與保護社工，讓大家在處理家暴事件、兒虐事件或者是各種社會案件時，都能夠獲得更大的支持。

(中國時報)

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