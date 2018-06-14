受刑人悔毒文 深情打動評審

桃園女子監獄13日包粽子比賽，收容人也加緊腳步，包出好看又漂亮的粽子。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導
桃園女監舉辦文創比賽，第1工場以「盤中美粽」奪下第1。（賴佑維攝）

桃園女子監獄13日舉辦禁煙文創暨端午節包粽子比賽，其中收容人創作各式美工，栩栩如生的龍舟令人嘆為觀止。收容人也以自身慘痛經驗寫作，呼籲民眾不要吸毒，描述寫實，也讓評審眼睛一亮。

桃園女監表示，往年雖然在端午節時，會發放粽子，但今年透過犯罪矯正協會桃園分會協助，讓收容人有包粽子的機會。13日矯正署長王俊棠也到女監，為收容人加油打氣。

此外反毒作文比賽中，獲得第1名的收容人筆觸寫實，獲得青睞。她寫到，原以為只是好奇接觸毒品，以為一定可以戒掉，沒想到為了吸毒，還投入販毒行列，直到被檢警追緝到案，才結束依賴毒品的生活。

她寫道入監的歲月中，看著同學因為毒品進出監獄，也因為共用針頭感染HIV，更有同學施戴戒具回家奔喪，這些監獄百態，讓她相當害怕。「曾經誓言義氣相挺的毒友們，出事後並沒有給予任何關心和扶助，讓我終於認清了人性與現實。」因此更加珍惜家人，也期許自己，出獄之後展翅高飛。

美工創作比賽獲得第1名的第1工場收容人表示，大家都沒有美勞經驗，但透過家屬從外頭拿來龍舟照片，大家揣摩，利用陶土捏成米粒，裝飾成粽子外觀，再捏出龍舟模樣，上頭划龍舟的公仔也相當可愛。她們說，大家的作品都是粽子包內餡，她們則是粽子包龍舟，肯定最有創意。

(中國時報)

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