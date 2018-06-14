修平產學合作 解決缺工

2018年06月14日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

科技變化快速，台灣傳統機械產業也面臨轉型，台中市大里工業區出現專業人力不足、移工與缺工等問題，為解決產業界人力窘境，修平科技大學與大里工業區攜手規畫人才培育方案，盼吸引更多新血投入、解決缺工問題。

大里工業區廠商協進會理事長程有鎮指出，工業區成立至今已20多年，廠商多以經營機械業為主，面對最近人力缺口，部分業者引進外勞、先解決部分低階人力問題，但有鑑於南向政策仍在發展中，因應未來更多中高階人力需求，對補平缺口緩不濟急。

修平科大表示，學校緊鄰大里工業區，多年來以培養學生實務技能為教學目標，針對機械產業面臨的缺工問題，雙方多次協商並達成共識，將共同規畫人才培育方案，目前設定只要高中職畢業生都可尋求此模式、兼顧升學與就業，並累積工作經驗。

校方指出，該人才培育課程規畫為學生每周一至五白天在公司正常上班、晚上則進入校內進修，期間所有學費由廠商全額補助，只要完成4年課程即可取得文憑，特別的是，廠商可與學校進行實務專業輔導，藉以提升核心競爭力。

修平科大強調，學校多年來致力於減少學用落差、落實實物教學，獲得產業界肯定，這次人才培育方案對學子提供優渥條件，也幫助廠商即時補充人力、更可擇優進行核心幹部培訓，創造多贏。

(中國時報)