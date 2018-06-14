雲林8成畜牧場新申請案駁回

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議會上月21日修正《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》，新設畜牧場距離村落從300公尺、學校500公尺，加嚴提高到500公尺、1000公尺，新舊條例接軌期間收到80多件申請案，全依新法加嚴審核，有8成申請案被駁回。

近年來到雲林縣新設畜牧場的申請案爆量，大埤鄉豐岡村與嘉興村民今年已到縣府抗議3次，上月水林鄉山腳村再聯合大埤鄉民到縣府抗議，陳情縣議會修訂畜牧場自治條例以加嚴審核，5月21日三讀通過。

新條例修正前有80件向縣府農業處申請畜牧場容許，縣府依據《中央法規標準法》及參考桃園的新舊自治條例判例，80案均以新法規定審核。

縣議員林岳璋接獲畜牧業者陳情在自治條例修正前就送件，如今以新法審核遭駁回，對業者相當不公，購地費用與投資成本誰來賠？

縣長李進勇答覆，縣政府對此並無裁量權，中央法規標準法針對適用新舊法的問題規定，若新法對舊法有禁止或限制就必須採用新法，將來自治條例是不是有重新檢討的必要，縣府尊重議會的決定。

縣議員黃文祥、林建鴻接連為居住在畜牧場周邊遭受空氣與水汙染的民眾抱屈說，去年新設的387場畜牧場，水林鄉多達56場，是其他鄉鎮市的3倍，超過環境承載量，「如果你家環境跟豬糞尿為伍你受得了嗎？」

農業處畜牧科長蔡耿宇表示，80多件新申請案大多是養雞場、水禽場，被駁回的原因是距離村落350、360公尺，未達新法規距離500公尺，新申請案多位於沿海鄉鎮，他坦言「一方說我們太嚴，一方說我們太鬆，每個人都來罵。」

(中國時報)

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