布國醫生 感謝慈濟醫療訓練

2018年06月14日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

非洲布吉納法索5月底與台斷交，花蓮慈濟醫院仍讓2名來台受訓的布國醫生完成醫療訓練，兩人日前完成結業感謝花慈從產婦懷孕、接生到新生兒的照護，過程完全不藏私，院長林欣榮說，醫療不分國籍、種族，期盼醫療人員歸國後發揮所長，繼續守護每一個生命。

花蓮慈濟醫院表示，布吉納法索的孕婦與新生兒的死亡率居高不下，花慈去年在布國舉辦2場種子師資訓練班，培訓60名當地助產士強化醫療技能，今年5月更以婦產科與小兒科為重點，為兩名布國醫生Ismael與Moise展開為期一個月的醫療代訓計畫。

代訓過程中，歷經5月24日布吉納法索與中華民國斷交風波，不過沒有影響兩人醫療訓練與交流，一般科醫師Moise結訓時感謝花蓮慈院醫護團隊協助，很珍惜能到花蓮慈院訓練的機會，學習到最先進新生兒急救與早產兒照護技術。

在布國區域醫院服務的Ismael醫師表示，這次印象最深刻是感覺台灣新生兒急救訓練及標準作業流程「精準、簡單、有效率」，透過應用生理模擬假人的教學方式，更能讓他們熟練每個治療程序，未來可以守護更多產婦及新生兒。

花蓮慈院國際醫療中心副主任鄭順賢表示，醫療人員的使命就是守護生命，能參與國際醫療援助計畫，對醫院醫療人員來說，也是收穫滿滿，透過與各國進行醫療交流，希望學員回國後能發揮種子人員的力量，訓練更多醫護人員守護生命。

(中國時報)