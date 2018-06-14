侯允當選後 讓里長好好發揮

2018年06月14日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

文化大學宿舍爭議持續延燒，新北市長參選人侯友宜13日面對外界詢問時表示，這是選舉拿來操弄的舊聞重炒，並強調：「如果有問題，該怎麼處理，就怎麼處理」。下午前往新莊消防分隊參加斗南順安宮菜圃媽和湄洲聖二媽祈福儀式時，侯表示他是和市民站在一起的「市民黨」，陪同的新北市議長蔣根煌呼籲民眾支持侯友宜當選，讓市政無縫接軌。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞13日持續指控，侯友宜夫婦位於陽明山土地屬「住二特」，不能興建「宿舍住宅」，侯成立「友友投資公司」興建大樓並申請99塊門牌「集合式住宅」，租給文化大學當宿舍，讓每位學生住在平均1.25坪的「蝸居」，質疑侯「為富不仁」。

對此侯友宜說，這是5、6年前炒過的舊聞，當時台北市都發局和議員檢視都沒問題，選舉到了又被拿出來操弄，他的態度很清楚，「如果有問題，該怎麼處理，就怎麼處理」，他近來推出居住正義政見，每個人都能參與討論；媒體問到外界拿他跟惡房東張淑晶相比，侯友宜聞言哈哈大笑，連聲道謝不再回應。

板橋區新翠里長陳水杉等多位里長，不約而同向侯友宜抱怨新北市對每月5萬元的基層里長建設費、每年25萬元的里鄰活動費「限制太多」，希望侯友宜當選後放寬使用；新民里長陳志煌則提出街道懸掛太多管纜線變得紊亂複雜，建議市府未來統一管理，讓市容保持整齊。

侯友宜強調，新北市1032位里長站在第一線服務，他可以體會里長壓力，過去基建費與活動費因無限上綱使用衍生出不少法律問題，市府才會加以限縮；未來他當選後，只要合法範圍內，會讓里長們「好好發揮」；另管線共構依規定應會同里長施做，否則「里長可以直接把它剪掉」，但他話鋒一轉表示，最好是踴躍檢舉，通報主管機關處理。

侯友宜下午抵達新莊消防分隊時，受到大批支持民眾包圍，議長蔣根煌肯定侯友宜副市長任內積極任事，「拜託侯為地方做事，侯都非常幫忙」，並高呼「侯友宜當選，市政無縫接軌」，現場民眾也同聲高喊凍蒜，氣氛熱烈。

(中國時報)