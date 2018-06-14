國道警退休前起訴

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中國時報
／苗栗報導

國道公路林姓警員與從事禮品買賣的謝姓被害人為臉書友人，林員被控涉嫌利用對方急需調度金錢，計誘到苗栗偏僻山區，在車內強吻、襲胸、指侵，檢警科學辦案在謝女內衣褲及胸部採獲DNA，加以通聯定位及測謊，13日依妨害性自主罪嫌起訴。

林則否認檢方起訴的犯罪內容，反指謝女以身體當犯罪工具，誘人與她發生性關係，再用各種手段逼迫賺取和解金，有多名警方人員深受其害，他強調被指控的並非事實，被起訴也不代表有罪，會靜待司法調查還其公道。林員已申請獲准於月底退休，若被判有罪，恐面臨被追繳退休金命運。

檢警調查，50歲林姓警員涉案時服務於國道第二大隊造橋分隊，去年調往第九大隊，6年前在臉書認識49歲謝姓女子。

謝女去年8月初向林員借錢，林同意翌日帶10萬元到嘉義市借她，但後來林員聲稱汽車故障，要謝女搭高鐵到苗栗。謝女稱到苗栗後卻遭暗中監控行動，並在烈日下曝曬1個多小時。

檢方調查，後來林男開車現身，載她到沿海漁港和銅鑼九華山等地，入夜後將車子開到山區產業道路。林聲稱很有錢，問謝女要不要當他小老婆？因四下無人恐遭不測，虛應故事，不料林竟跨坐其大腿，強脫衣物親吻，並以手指性侵。

事後林員向謝女要帳號說要匯款10萬，但未見下文，謝女情緒崩潰驗傷提告。由於林為執法人員，知法犯法，假意伸援手竟強制性交，事後還誣告被害人色誘警務人員騙錢，檢方建請從重量刑。

(中國時報)

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