單親媽回饋社會 加入寄養家庭

受扶助單親媽江晏瑩（右三）樂當志工及寄養家庭回饋社會，如今女兒苡津（右二）女婿也接棒。（南台南家扶提供）

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中國時報
／台南報導

獨力扶養3名女兒長大的單親媽媽江晏瑩，早年經濟條件不佳時，曾接受家扶經濟扶助長達10年。但隨著女兒長大就業，自己也努力考上公職順利脫貧，如今不忘回饋社會，除擔任消防局義消與警察局志工，還加入南台南家扶寄養家庭的行列，連女兒女婿也接棒。

江晏瑩加入寄養家庭5年，共照顧2名寄養童，從照顧、陪伴寄養童的過程中，家中更顯熱鬧歡樂。每逢周末假日，江家總是安排許多的活動，豐富孩子的童年時光。看到寄養童的笑容，讓江晏瑩覺得一切的付出都值得。

隨著年齡漸長，逐漸邁向退休的年齡，江晏瑩認為愛要及時，並強調投入寄養家庭服務，是為了幫助社會上不幸的受虐兒童，陪伴他們成長，給他們力量與勇氣，面對未來人生更多的挑戰。

江晏瑩也將回饋社會的觀念灌輸給女兒們，希望自己退休後還能讓愛傳承下去。她的女兒苡津及女婿受到感召，今年也向家扶提出申請擔任寄養家庭。

苡津表示，媽媽照顧寄養童小珍已經3年，自己跟丈夫也會協助接送與教導課業等，儼然是準寄養家庭。看見小珍的學習與成長，全家人都感到開心與成就感，如今小珍即將出養到國外，全家人既欣慰又不捨，因此夫妻才有投入寄養家庭的念頭。

南台南家扶中心主任李保良表示，不少寄養家庭因年齡增長，面臨照顧孫子女而申請退休，導致寄養家庭數難以攀升，希望有更多家庭加入寄養家庭的行列。

(中國時報)

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