馬訪鳳梨伯打氣 綠駁跌價

2018年06月14日 04:10 中國時報 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

鳳梨價格慘跌，大樹區八旬老農「鳳梨伯」林益日前灑淚說，很懷念馬英九執政時期，前總統馬英九獲悉，13日特地前往探視並大力行銷鳳梨；不過，議會民進黨黨團立刻開記者會反駁，並拿鳳梨外銷數據強調「小英執政明明比較好」。

鳳梨農林益日前對媒體表示，很懷念前總統馬英九執政時全力幫農友爭取大陸市場，馬英九13日上午由前高雄縣長楊秋興、市議員許慧玉及前議員吳利成陪同前往探視林益，林益說，期待與馬前總統會面，興奮到睡不著。

馬英九說，國民黨執政時，農民遇到水果盛產時，政府還能跟大陸協商，如今已不可能，「我們真的感到非常內疚」沒想到，國民黨2年前失去政權，竟產生如此大的後遺症，農民受傷那麼大。

然而，高市議會民進黨黨團隨後開記者會，由議長康裕成帶頭出面反駁鳳梨價格崩跌的消息，她說，高雄果菜市場今年元旦至6月9日共131個交易日，金鑽鳳梨有2/3天數價格在每公斤20至30元間，只有1天跌到10元以下，「國民黨不應該拿這1天擴大解釋！」

議員邱俊憲、林瑩蓉則指出，比較2009至2018年元月至5月鳳梨外銷數據，可發現蔡英文總統上任以來，不管是外銷重量、價值，表現都比馬英九時期好，呼籲國民黨別因政治立場不同，唱衰市場、傷害農民。

(中國時報)