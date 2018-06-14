節能補助3＋1 開放社區申請

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市環保局推廣台北節電新文化，鼓勵社區落實節能減碳，今年特別推出「節能補助3+1」方案，北市轄內社區可向環保局申請，汰換照明設備為LED燈具、汰換空調設備機種，並新增建置能源管理系統，補助相當優渥，可獲改造經費2分之1補助，即起開放申請到7月31日截止。

環保局指出，市府今年配合執行經濟部能源局「縣市住商共推節電行動」，獲得中央補助經費，為鼓勵社區參與節能減碳，規畫擴大補助社區公共區域節能設備改造，推出「節能補助3+1」方案，凡是北市轄內已成立管理委員會，並向北市建管處完成報備程序的社區，都可提出申請。

申請除可汰換照明設備為LED燈具（不含室內停車場），還能新增建置能源系統，汰換空調設備為能源效率標示1級或2級機種，汰換室內停車場照明設備為LED智慧照明燈具方案，社區可依需求1個或1個以上方案申請。

環保局表示，今年「節能補助3+1」方案補助條件相當優渥，只要社區申請方案導入能源管理系統、汰換空調及照明設備，可獲設備改造總體施作經費2分之1補助；申請社區室內停車場智慧照明設備，每盞停車場燈具將以單價2分之1為補助標準，並以750元為上限。

相關補助計畫簡章及申請表單，可到市府智慧節電網（網址：http://energy-taipei.ftis.org.tw/）最新消息下載。

(中國時報)