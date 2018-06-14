擊殺小姑水泥封屍 狠嫂求處無期刑

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

女子張芳馨與小姑葉秀鳳素有嫌隙，經常趁葉女休息時大聲開關冰箱影響休息，今年3月間張芳馨不滿葉女打電話向娘家抱怨，居然購買膠帶意圖勒死小姑未果後，持啞鈴擊昏葉女再拖進浴室溺斃，接著到五金行買21包水泥封屍，新北地檢署13日依殺人罪嫌起訴這名手段兇殘的嫂嫂，並以她迄無悔意具體求處無期徒刑。

檢警調查，38歲的張芳馨與37歲小姑葉秀鳳常因嫌隙爭吵，今年3月11日，葉女不滿嫂嫂故意大聲開關冰箱門而留下紙條提醒，此舉卻引發張女殺機，張女也購買5捲大型膠帶預謀勒死葉女，但當天考量小孩還小而作罷；13日張女獲悉小姑打電話向娘家抱怨，她便趁機以膠帶勒住葉女，卻因葉女洗澡後頭髮溼滑無法如願，加上葉女掙扎反咬她的小指，張芳馨遂拿起一旁14磅重啞鈴猛敲，打到小姑向她道歉求饒。

張芳馨眼見小姑性命垂危，反嗆「妳現在說對不起也來不及了」，將她打到昏死再拖進浴室溺斃，並在確認死亡後以棉被裹屍，再點燃精油遮掩屍臭味，為了掩飾犯行，她還到五金行購買21包速乾型水泥將屍體砌封在房中。

葉女多日未上班引起同事注意，家屬第一時間以為她到台東參加路跑，直到16日同事發現葉女並未參賽，葉女哥哥進入妹妹房間驚見房間地板平白多出一個長約150公分、寬約80公分、高約50公分的長條型水泥堆，警方花了2個多小時，才敲開水泥挖出葉女屍體。

張芳馨供稱，由於葉女打電話騷擾娘家，才會計畫殺害小姑並以水泥封錮掩飾犯行。

新北地檢署認為張芳馨殺害小姑手段兇殘，水泥封屍也昭示了她慘絕人寰的惡性，且她犯後氣定神閒，直到警方上門無從掩飾才願吐實，但迄今仍不見任何悔意，13日依殺人罪嫌起訴張芳馨，並具體求處無期徒刑。

(中國時報)