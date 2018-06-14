大林命案 女兒不信爸媽會互砍

2018年06月14日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣大林鎮妻死夫重傷命案，13日檢警相驗，發現曹姓妻子身中10多刀，頸部3刀是致命傷，因謝姓丈夫尚未清醒，雖不排除是丈夫砍殺太太後再自殘輕生，但警方態度保守，死者大女兒強調父母感情很好，「不相信爸媽會互砍」，究竟真相如何？恐要等到謝男狀況好轉才能進一步釐清。

12日傍晚大林鎮傳出疑似夫妻互砍命案，63歲謝姓丈夫和51歲曹姓妻子雖緊急送醫，曹妻因失血過多，急救無效，重傷的謝男搶回一命，但尚未恢復意識，昨檢方相驗，發現曹妻身中12刀，頸部有3處刀傷，額頭疑遭鈍器或刀砍傷口有9處，導致額頭骨折，另腹部有表淺性刀傷。

因兩把凶刀都在謝男倒臥處找到，且曹女被發現時，人躺在床上還蓋著棉被，加上謝家小女兒12日製作筆錄時曾透露父母最近都有輕生傾向，大女兒也說媽媽曾提及父親最近很反常，講話都像在交待後事，外界因此懷疑是謝男以激烈手法欲帶著太太共赴黃泉，但警方強調在未取得謝男說法之前，相關揣測無法證實，目前已將血液採證送刑事局檢驗。

昨死者大女兒表示，父母的感情不錯，偶爾會吵架，只是父親因頸椎等問題開刀後，一直覺得身體不舒服，心情鬱悶，況且媽媽很愛爸爸，面對父親責罵時都不會還嘴，「不相信他們會互砍」。

因謝家是低收入戶，大女兒說她在台中靠打工賺錢勉強能過日子，現最擔心兩個念高一和國小的妹妹。嘉義縣政府社會局第一時間派社工前往協助，將檢視家庭需求，進行救助評估，並安排次女、三女接受悲傷輔導及目睹創傷評估。

(中國時報)