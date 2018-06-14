勇奪2金 海星雙星謙稱幸運

花蓮海星中學盧浩華（右二）、魏泰陞（中），分獲亞青田徑賽110公尺跨欄及200公尺金牌。（海星中學提供）

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中國時報
／花蓮報導

2018年亞洲青年田徑錦標賽日前於日本岐阜舉行，花蓮海星中學盧浩華、魏泰陞分獲110公尺跨欄及200公尺金牌，並在400公尺接力以0.07秒之差獲得銀牌，對這次的優異表現，兩人異口同聲說「很幸運」，也坦言比賽壓力很大，感謝教練團隊、學校及家人的支持，要繼續為下一面金牌努力。

跨欄好手盧浩華去年在世界青年田徑錦標賽獲得110公尺跨欄銀牌，為台灣拿下該賽事的首面跨欄獎牌，經過一年的訓練，今年帶傷赴日參加亞洲青年田徑錦標賽，自認為頂多能拿下銀牌，最後以13秒61突破個人生涯最佳成績拿下金牌。

盧浩華說，起步後第一個欄架順利跨過後，就一路順暢，即使創下個人最佳成績，帶傷跑出金牌，他仍自認為很幸運，認為對手沒有跑出水準。

有「海星最速男」之稱的魏泰陞，賽前並被看好有機會在200公尺奪金，但靠著驚人爆發力及意志力，從落後局勢急追，是國內第二位跑進21秒內的選手，第一位為亞運金牌楊俊瀚。

以黑馬之姿奪金的魏泰陞，在最後階段有3名選手幾乎同時抵達終點，靠著壓肩以0.01秒之差險勝南韓選手，最後還因壓得太低，抵達終點後跌倒在地，他說，從預賽到決賽已經很疲憊，但想到是代表國家出賽，憑「蠻力」向前衝，什麼也沒多想。

海星校長孔令堅說，盧浩華及魏泰陞這次參賽成績均突破個人紀錄，期許接下來的賽事，選手們都能不斷突破自我、為國爭光。

(中國時報)

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