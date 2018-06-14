台糖土地怎麼還 縣長議員舌戰

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中國時報
／嘉縣報導

13日嘉義縣議會總質詢上，為台糖土地怎麼還，要不要把鋪設的高爐石移除？嘉義縣長張花冠與議員林沐惠脣槍舌戰，相互指責對方講的是片面之詞，張花冠更直指台糖態度轉變是某立委施壓，林沐惠反擊張花冠口才好，可以當辯護律師，兩人火氣都不小，各持立場互不相讓，氣氛緊繃。

縣府跟台糖承租土地辦2018台灣燈會，並將中鋼提供的高爐石鋪設在土地上，昨林沐惠、林緗亭指附近居民經常聞到炮味，且台糖也要求縣府把土地恢復原狀歸還，明明契約期已過，為何縣府不盡快把高爐石清除還給台糖？

張花冠指承辦燈會前，就曾與台糖協商，雙方協議地上物為PC或RC鋪面，可依現況點收，之後台糖態度轉變，要求恢復原狀，「是因為有某立委施壓」，林沐惠反指張花冠說法和契約內容不同，「不是事實」，認為張既然有能力把高爐石運來，就要把它處理掉，還說張任期只剩半年，應該把事情做好，留個好評價。

聽到林沐惠的指責，張花冠明顯動怒，還請當初代表協商的縣副縣長吳芳銘說明，吳芳銘強調一開始就確定原地點交，後來的土地處理爭議是政治壓力出現才產生，強調「我對自己講的話負完全責任」，因兩人一再舌戰，直到雙方同意19日一同與台糖協商才結束這場交鋒。

詹琬蓁隨後發言，表示當初她質疑高爐石時，沒有任何民進黨議員站在她這邊，且當時縣府明明說不用再花一筆錢把高爐石清掉，反指綠營不事前監督，反而事後責備？要求縣府不要再人民的納稅錢，請台糖自己把東西運走。

縣府事後聲明，指有人利用「爐石、轉爐石、高爐石」繞口令的誤會實行政治打壓，強迫台糖不得點收，強迫縣府再花大筆資金刨除，「是誰真正浪費公帑，是誰毀了約定呢？」，會再與台糖協商，共同考慮活化土地可行性，並請台糖回溯去年7月26日討論決議。

(中國時報)

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