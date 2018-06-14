摔死女童 保母判13年賠433萬

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中國時報
／台南報導

領有保母執照的林姓女子，去年受託照顧1歲4個月大的翁姓女童時，因對方哭鬧，竟情緒失控將女童頭下腳上抓起，還故意鬆手摔落地面導致頭部重創，經住院2個月後死亡。台南地院除依傷害致死罪重判徒刑13年，還判應賠女童的父母合計433多萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，去年1月23日上午7點多，翁童被送到林姓保母家中後開始啼哭；林女丈夫雖曾前往安撫，但女童仍一直哭泣。直到上午9點多，林女聽到女童還在哭，竟抓起對方雙腳，以頭下腳上的姿勢將翁童甩動3次，再將女童放回床上。

不料，女童仍繼續哭泣，林女情緒失控抓住翁童右腳，將對方舉到肩膀高度後鬆開，讓對方墜落高約130公分高、鋪有軟墊的地面，導致翁童意識逐漸陷入昏迷。

翁童父母接獲林女通知到場後，趕緊將女兒送醫，但女童仍因左右視神經與眼球交界處出血，以及瀰漫性腦髓壞死軟化、水腦症等嚴重腦傷、併發肺炎，引發神經性休克，不幸於3月2日死亡。事後，翁家控告林女殺人，並求償1400多萬元。

林女對女童墜地的原因數度改口，先說是與女童在玩不小心致對方跌落，之後又說是女童嬉鬧時掙扎摔下，最後才坦承是為了教訓女童致對方摔落。

法官認為，翁、林2家並沒有仇隙，林女發現女童有異狀後，也立即打電話通知其父母，應無殺人意圖，於是依傷害致死罪論罪，並依少年福利法加重其刑。

法官還考量林女身為專業保母，竟在無法使女童停止啼哭的情形下，故意鬆手使女童摔落地面，事後對案發過程也避重就輕，加上又沒有與女童父母和解，除重判徒刑13年，也判賠翁某與妻子共193萬餘元的醫藥、喪葬、扶養費，與各120萬元精神慰撫金，合計433萬多元。

(中國時報)

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