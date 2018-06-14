金正恩轉念有成 小英呢

2018年06月14日 04:10 中國時報 張亞中

「川金會」順利閉幕。台灣有不少人在問：川普、金正恩、文在寅3個人都可以會，蔡英文與習近平可否也坐下來談談？美國與南北韓已經在思考結束韓戰的問題，為何兩岸連個結束內戰的「和」的影子都沒有？

任何一件事情要能夠成功，因緣和合是必要的條件。因緣不具足，只能空想；再多的因緣，缺其中一個也難成事。因緣可以廣分為兩大類，一是精神層面的「意願」，二是實體層面的「條件」。

從「意願」來說，金正恩需要一個和平環境來發展其經濟，是「川金會」能夠進行的最主要原因；美國的「極限施壓」政策如果成真，北韓並沒有足夠把握可以因應，也是金正恩考慮換個面貌與美國互動的另一個因素。毫無疑問，「川金會」已讓北韓解了燃眉之危，也向世界傳達了希望追求區域和平、經濟發展的訊息。金正恩的「轉念」，看來已有成果。

川普「中等商人」的人格特質、即將到來的美國期中選舉，都是川普願意抓住金正恩所釋放歷史機遇的原因。南韓總統文在寅是金大中、盧武鉉「陽光政策」的傳承者，自然也不會放過這個千載難逢的機會。北京方面也不希望周邊有亂，北韓放棄核武，美朝關係改善，不僅有利大陸繼續厚植在北韓的經濟影響力，也可削弱美國與南韓的軍事聯盟需要。因此，所有相關國家都有「意願」促成川金會。

就「條件」而言，金正恩認為，已成熟的核武是周邊國家願意接納北韓的主要因素，龐大的市場商機，是周邊國家樂觀其成的另一個原因。有北京與莫斯科的撐腰，讓北韓可以放心大膽與川普周旋，是重要的安全條件。而其「同文同種、結束韓戰、放棄核武、追求統一」的訴求，使南韓民眾無法拒絕金正恩遞出橄欖枝，而引頸期盼川金會、文金會更是成功的主要因素。總體來說，不談民族訴求，僅僅一項「宣示棄核」就足以讓所有國家對金正恩刮目相看、高度肯定，這是川金會能夠進行的最關鍵「條件」。

北韓能，台灣為何不能？金正恩能、文在寅能，蔡英文為何不能？答案很簡單，蔡英文沒有「意願」解決兩岸內戰的遺緒，也沒有「條件」迫使北京必須與台北進行對話。

蔡英文不接受九二共識，並堅持兩岸是主權無關的外國關係，已使得兩岸不可能有任何政治對話的基礎。與大陸「離」與「敵」，是民進黨政府現在的大陸政策基調，僅僅期望美國能夠保護台灣的安全，本身卻又沒有創造兩岸和平的意願。台灣沒有可以玉石俱焚的核武，本身軍力不僅無法威脅大陸安全，連自衛都需要美國，自然沒有條件迫使北京促成「蔡習會」或兩岸的和平對話。

美國的「極限施壓」與北韓的「經濟需要」是金正恩願意走向對話的原因。我們不希望看到的是，在大陸的「極限施壓」與自身的「經濟需要」下，台灣被迫走上談判桌。川普與習近平就台灣問題進行「習川會」並發表聲明，而蔡英文僅能在電視旁觀，更是我們不願意看到的情景。

「和平」是要創造出來的，「意願」是所有因緣的基礎。川普、金正恩、文在寅都能，因為他們都有創造和平的意願，也才能「化劍為犁」，而蔡英文就是不能，因為，她要的只是製造「離敵」，而沒有創造兩岸「和合」的意願。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)