台灣已陷全面低薪的人才危機

2018年06月14日 04:10 中國時報 杜英宗

瑞士洛桑管理學院（IMD）上個月公布2018年世界競爭力年報，在63個受評比國家中，台灣的排名大幅下降3名，變成第17名，是近9年來最差。台灣首度被大陸超越，在亞洲退到第4名，也低於香港和新加坡。

有人以台灣還在前20名內沾沾自喜，官員也出面信心喊話，說未來幾年排名有機會好轉。不過觀察世界競爭力報告的四大項目：經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設，台灣今年排名全數下滑。其中企業效能下滑最多，主要是勞動市場細項指標已經掉到後段班，從去年的26名大幅滑落到第38名。

這是一個嚴重警訊。台灣的環境難以吸引國外高階人才、人才外流、企業對吸引及留住人才的重視程度落後，高階經理人國際經驗不足，以及報酬不具競爭力等，都是IMD調查中拉低台灣競爭力的主因。這印證了不少有識之士的看法：台灣人才不足，嚴重影響了國際競爭力。

不可諱言，近幾年來大陸改革開放，經濟起飛，挾著龐大市場與成長機會，吸引國際企業進駐，不僅國際人才來台減少，台灣年輕世代也紛紛西進淘金，造成人才外流。主計總處統計2016年72.8萬人赴海外就業，其中40.7萬人選擇大陸，占了5成以上。

鄰近的東南亞國家也有後來居上的趨勢。國際專業人才顧問機構指出，台灣高階主管薪資低於大陸和香港，甚至被印尼、馬來西亞、泰國超越。台灣從基層員工到高階主管，已經陷入全面低薪，難怪30歲以下年輕世代寧可離開台灣舒適圈，到東南亞尋找僅存的機會，開餐廳、開咖啡店、投身遊戲電玩產業，7年間赴東南亞就業的人數增加了1倍。

人才外流，是台灣不得不面對的外在拉力，但我留意到台灣內部近來種種作為卻等於把人才往外推，讓情況雪上加霜，更是令人憂心。最明顯的是台灣有不少人被意識形態所困，把人才的流動和忠誠度畫上等號，甚至對傑出企業家、國際級學者也動輒汙名化，冠以圖利、肥貓等種種負面稱號，要求不合理的齊頭式平等。

長此以往，不但外國高階專業人才卻步，台灣僅有的國際級的人才也心灰意冷，大嘆不如歸去，台灣更難以延攬、留住頂尖優秀人才。英國牛津經濟研究院曾發布全球人才報告，警告台灣人才外流將在2021年達到世界第一，果真如此，台灣加速陷入腦力空洞化（Brain Drain），更難在世界競爭的舞台上，享有一席之地。

人才的養成需要時間與金錢大量投入。美國的競爭力排名長年以來領先全球，原因在於擁有全世界最好的學校，提供非常有競爭力的薪酬條件，聘請最好的師資、用最好的教學研究資源與設備，提升教學術與研究水準，並和企業密切合作，培育人才。大陸的高等教育近年來在全球排名突飛猛進、香港、新加坡也一直擁有領先的教育與學術環境，吸引全世界一流的人才，形成良性循環。

企業要永續長青，更必須延攬、栽培專業人才，倚賴其全球運籌管理能力、靈活思考應變能力、數位商務實力，以及關係深化力等軟硬體關鍵實力，才能持續升級，維持領先。2018全美最佳雇主亞馬遜，一年的研發支出超越Google，是全美最高，為微軟和蘋果公司的2倍。高素質的人力成就了亞馬遜，成為全球最有價值企業。

回顧上世紀，台灣曾經憑藉優質的高等教育提供企業充沛的高階人才，也曾排除萬難，提供優渥條件爭取海外專業人士歸國，造就了全球矚目的經濟奇蹟。如今情勢一百八十度逆轉，台灣人為爭取更好的出路、更大的發揮空間而競相出走，往往一去不回，國力也將因此流失殆盡。

要如何力挽狂瀾，留住人才？這是各方都要努力的功課。一來政府要帶頭創造尊重人才的環境，制訂延攬人才的國家政策；再者，學校要走出象牙塔，和企業密切合作，培養產業所需的人才；而企業也要以發展人才為己任，發掘並培育優秀人才。當然，台灣的年輕世代要有追求卓越的旺盛企圖心，積極接受挑戰，提升格局和視野，證明自己值得栽培，成為國際化的人才。唯有如此，在未來全球競爭力的戰場上，我們才有機會再創佳績。

（作者為資深企業經理人）

(中國時報)