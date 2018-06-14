川金會潛移地緣政治版圖

2018年06月14日 04:10 中國時報 李正修

被稱為世紀峰會的「川金會」12日終於在新加坡登場，原先相互叫罵的美國總統川普與北韓領導人金正恩的驚天一握撼動全球格局，彷若揭開朝鮮半島非核化的序幕。

從兩人簽署共同聲明並承諾互訪的結果來看，朝鮮半島的永久和平似乎可期。川普與金正恩同意「建立全新美朝關係、構建穩定和平機制、實現朝鮮半島無核化及處理尋回韓戰戰俘及遺骸事宜」等4點，被批評比10多年前的兩國廢核聲明空泛，川普也被認為向金正恩讓步太多。然而，兩位領導人相談甚歡的畫面已悄悄改變東北亞的地緣政治版圖。

首先，在經濟制裁與軍事威嚇的「極限壓力」政策操作下，川普最終得以迫使金正恩坐上談判桌，願意朝有條件放棄核武的方向進行對話，大幅度降低朝鮮半島的核武對峙風險。

「川金會」能成行有多重關鍵，當中有平壤政府因經濟困頓而不得不屈服的因素，更有金正恩欲與美國直接進行雙邊接觸、推動兩國關係正常化的盤算，而核武及導彈等於是「小火箭人」與「老番顛」的對話媒介。

其次，推動朝鮮半島「穿梭外交」的南韓總統文在寅是「川金會」的最大幕後推手。鑑於地緣強權競爭因素，他雖然重視南韓分別與美國、中國及日本的雙邊關係，卻仍不避嫌地堅定推動「兩韓首腦會談」，甚至在川普與金正恩相互威脅取消會面情形下，仍努力居間穿梭而最終開花結果，無怪乎他在觀看川金握手的歷史畫面後，會振臂歡呼成功，因為這是朝鮮半島最接近非核化的關鍵時刻，讓世人不得不佩服這位南韓領導人的靈活手腕。

最後，被排除在「川金會」之外的中國及日本看似輸家，但兩者卻有天差地別的感受。中國占有地利之便，使得任何解決朝鮮半島爭端的最後協議都不可能繞過北京。更重要的是，北韓與中共有傳統「血盟」情誼，金正恩無法不顧及北京就獨自與美國解決彼此爭議，從他搭乘中國提供的飛機到新加坡，即可得知北京對北韓有無所不在的影響力。

相反的，日本有被邊緣化的危機感，明明是美國在東亞最重要的盟邦，卻被川普視為隨時可丟的犧牲品。在前後夾擊的窘境之下，難怪安倍晉三急於在最短時間內能造訪平壤，深怕在這場攸關日本國家安全的賽局中「被缺席」。

川金會打破傳統外交談判模式，由領導人親自上陣擘畫和平願景，再交給幕僚規畫執行進程以實現朝鮮半島的永久和平。當然，和平絕非一蹴可幾，川普仍不願對制裁鬆手，而北韓也揚言棄核是有條件的，顯見「川金會」只是和平曙光的序幕，但對東亞地緣政治的影響卻已悄然開始了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)