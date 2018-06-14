2018年06月14日 04:10 中國時報 趙哲聖

繼美國總統川普老愛把報導自己缺失的新聞稱為「假新聞」後，近來台灣對假新聞3個字也特別敏感。

立委提案修改《社會秩序維護法》，對於散播在網路，大量傳遞而未經查證假新聞的相關人，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。這是繼日前立委主張在《反滲透法》規範假消息後，又一項充滿疑慮與不妥的修法。

何謂新聞？何謂假新聞？誰去定義真或假新聞？大量指鹿為馬、視眼中釘訊息就是假新聞的「川普追隨者」們，要怎麼防？而當社會到處都說有假新聞時，拘留罰鍰的寒蟬效應是想達到嚇止效果，還是想製造更多對立？

假新聞有不同的層次，言論自由發表是一種，死忠選民自行加工內容，創造不利對方的假消息是一種，而以「內容農場」為本質的網站，為求點擊而創造虛假關鍵字或圖騙取分享點選者，尤為誇張。

古典時期的新聞，是必須經過專業的記者，透過訪問、攝影、寫稿、製作，才能傳播出去。近年手機拍攝上網，每個人都似乎成為自媒體，跟拍、再製、上傳與分享影像，經由網路與數位匯流載具，「有圖有真相」成為現今資訊的擴散模式。

《狂新聞》已經成為部分觀眾每日接觸新聞的動力，被起訴的網紅谷阿莫，靠截圖剪影的講解「X分鐘看電影」，年少網民訂閱Youtuber網紅頻道，青少年快速走向「小螢幕」手機載具追消息。當前的新聞為了拉攏流失的受眾，「網友說」或「爆料公社說」的新聞比比皆是。為了幫網民伸張個人正義，「真新聞」的大量出現卻沒什麼代表性，難稱「新聞」。

政治人物、藝人也愛在臉書發言，形成了你PO我看的花花世界。

新媒體的爆發，讓我們眼界所及都是假新聞與爆料「碎片化」的消息。又當Line傳遞著大量這類似真似假的訊息，使用者除了搜尋相關資訊求證，減少再分享外，整個掌管大眾資訊管道的守門人，必須現身報導才能換得事情原貌。

如香蕉鳳梨生產過剩，農委會和農政單位應該用事實說明，而非由官方說「這是假新聞」來逃避指責，甚至想透過修法開罰。透過媒體嚴謹的製播過程以及完善的資訊教育，再到社會整體的認知，才能去除假新聞的擴散。

在資訊公民教育還不到位，假消息已氾濫網路社群的此刻，用單向指涉假新聞去簡化和處理複雜的新聞議題，只會讓資訊社會更加混亂，讓政治更加對立，甚至使得民粹更為囂張，民主法治有倒退的可能。

為所謂的「假新聞」立法開罰，還得三思。

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)