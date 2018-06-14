AIT新館低調落成透露的真相

2018年06月14日 04:10 中國時報 主筆室

美國布魯金斯研究所（Brookings）與戰略暨國際研究中心（CSIS）日前舉辦一場美中台三邊關係研討會，歐巴馬政府國安會主管中國、台灣及蒙古事務前主任何瑞恩言簡意賅，道出美國台海政策基本邏輯是「親台不反中」。這次美國低調指派國務院主管教育與文化事務助理國務卿瑪麗羅伊斯來台出席AIT新址啟用典禮，就是一個很好的注腳。

因為「親台」，所以派助理國務卿以美國政府代表身分訪台，羅伊斯也成為蔡政府上台以來美國訪台最高層級官員。因為「不反中」，所以即使有《台灣旅行法》加持，傳說中的美國內閣級高官最終並沒有現身台北。川金會與AIT新館落成意外撞期，又給了台灣一個美方重量級高官抽不開身的絕佳理由。美國如此心思縝密，堪稱用心良苦。問題是，「親台不反中」，美國真的做得到嗎？

不可否認，基於共同價值觀、相似的政治體制和深厚的歷史淵源，加上藍綠陣營幾十年來苦心經營，美國從民間到官方在心理上顯然更親近台灣而不是大陸。美國媒體和智庫無論具何種政治傾向，普遍同情台灣在兩岸和國際上的處境，支持台灣維持自主性。美國國會親台議員比比皆是，《台灣旅行法》在參議院全票通過便是明證，然而，圍繞台灣的國際博弈是極現實甚至殘酷的，是不能感情用事的。「親台不反中」乍聽似乎對台灣有利，實則透出美國台海政策的困窘，更可能置台灣於險境。

首先，中美台從來不是等邊三角形，隨著大陸崛起，美台關係被嵌入中美關係結構。也就是說美國鼓吹的「親台不反中」雖然把「親台」放前面，但前提其實是「不反中」，甚至有的時候華府還要看北京的臉色，要拿捏好其中的分寸。美國這回派出一個級別上不高不低，又是管文教的助理國務卿來台為AIT站台，相信是做了沙盤推演，預估了大陸可能的反應，算是打擦邊球。

其次，中美關係還處於權力轉移的進程中，美國不必時刻忌憚大陸，但在完全不對等的美台關係中，台灣則處處要看美國的臉色。美國的對台政策毫無疑問是為美國國家利益服務，首要考慮是美國在亞太地區的戰略利益與算計，再怎麼親台，也不會容忍台灣恃寵而驕，甚至把美國作為對付大陸或者謀求獨立的棋子。當年陳水扁自恃美國撐腰，輕率走上公投不歸路，結果遭小布希公開打臉，當時美國國務院副助理國務卿柯慶生還不忘警告阿扁，「美台關係十分友好，但我們不會讓台灣決定美國的立場」。川普當選後專程來台溝通的「友台派」人士葉望輝也直言不諱，「台灣獨立，我會尊重，但不要指望美國相挺。」因此，獨派不要以為美國親台就會縱容或支援他們為所欲為，蔡英文總統對此心知肚明，台海現狀早已改變，「維持現狀」政策卻始終未變。

川普政府將大陸定位「戰略競爭對手」，給了蔡政府不接受九二共識的迴旋空間，中美關係不確定性因而提高。在此背景下，美國自以為兩全其美的「親台不反中」，之間的衝突越來越大。正如前AIT副處長王曉岷在同一場研討會所指出，反不反中不是美國一家說了算。美國當然希望沿著「親台不反中」的路線繼續走下去，既不激怒北京，又能保護台灣的利益和價值，但在現實中太難了。譬如，幫助台灣提升自衛能力，在美國看來是「親台不反中」，但看在大陸眼中，就是赤裸裸的反中，至少是向台灣釋放錯誤的信號。

更重要的是，有大陸學者洞察，美台安全合作升溫的背後，是美國既不想放棄台灣，又不想為台灣而戰，於是「要求和鼓勵台灣加強自衛能力，以降低美國捲入與中國正面衝突的風險」。在大陸看來，「親台不反中」的本質是美國企圖左右逢源，兩岸通吃，但又不想付出實質代價。對於美國這個唯一的超級大國，大陸或許暫時還招惹不起，但是把氣出在台灣身上，北京還是做得到的，如何將美國擠出太平洋中線，更是大陸長期戰略規畫所念茲在茲的。

台美友誼需要珍惜，美國親台也值得安慰。但AIT新館幾番敲卻低調落成，政治訊號不可低估。尤其未來美國將如何評估「親台不反中」的風險與矛盾，美中兩強實力消長的趨勢，台灣不能不察。一旦「親台」變成「害台」自己還不知道，就悔之晚矣。

(中國時報)