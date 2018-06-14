2018年06月14日 04:10 中國時報 主筆室

川金會堪稱是冷戰結束後國際外交的極致經典，其過程的戲劇性、變化與影響之大，讓世人嘖嘖稱奇、驚嘆不已；難怪連金正恩自己也以「全世界都以為在看科幻片」來形容。

如果說川金會真的是一部科幻片，那麼最值得反思的是，好的科幻片有其劇本、故事與人物架構，一切起承轉合必須有根有據，有目標、有步驟，逐步推演，才能叫好叫座，而非天馬行空，為科幻而科幻。

所以川金會雖然很科幻，可是「幻」的成分並不多，而是「科」的部分很有邏輯。雖然金正恩之前發展核武、試射飛彈、嗆聲恫嚇，表現得十分兇狠；但他心裡非常清楚自己要的是什麼、國家需要的又是什麼，一旦形勢推演到適當階段，他就會果斷地轉換路線、變化角色，朝著最符合國家利益的方向奮力前進！

金正恩看得很明白，他知道核武與導彈是讓美國產生忌憚的必要手段，可若硬幹下去，結果必將使北韓的經濟民生徹底崩潰，連金氏王朝也會跟著覆滅。所以他在主持的勞動黨第7次黨代表大會，將其父親的先軍政治，修改為核武與經濟發展兩條路線，等到核武發展到足以成為與美國的談判籌碼，立即宣布全面棄核，進行經濟改革，展開川金會談。

北韓金氏家族自韓戰以來，與美國可謂是三代世仇，其意識形態、政經體制與美國、南韓等民主國家更是南轅北轍。而台海兩岸從文化血緣到語言各方面，原本就是一家人，再大的差距裂痕也比不過美朝之間，如今美朝兩國都可以泯滅恩仇、合作結為朋友，兩岸之間還有什麼不能談的。

金正恩可以為了國家的利益與發展而棄核，蔡英文總統是否也能為了台灣務實的需要而棄獨呢？

(中國時報)