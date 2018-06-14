2018年06月14日 04:10 中國時報 江靜玲

過去一周，美國總統川普在世界舞台再次領銜主演了兩齣精彩好戲──加拿大主辦的7大工業集團G7峰會，以及新加坡主辦的美朝峰會。在這分別於東西兩端舉行的元首會議中，川普面對美國老盟友我行我素的單邊主義作風，與和初次晤面的北韓領袖金正恩的熱絡，恰成鮮明對比。

川普或許擅長電視真人實境秀，但國際大事不可兒戲。在這短短數天內，從G7到美朝峰會，川普變臉如翻書的背後到底顯示了什麼？我們該如何解讀這樣的變化對世局的影響。

為了這次G7能夠順利舉行，地主國加拿大在美國與其他國家間歷經數月折衝協商，川普並揚言不出席峰會。川普最終同意與會，但從頭到尾與其他6成員唱反調──先是出其不意地自行建議G7應邀請俄羅斯重新加入，全然漠視當初成員國間因俄羅斯侵略克里米亞半島杯葛俄國與會的決定；最後又拒簽聯合公報且公然辱罵加拿大總理杜魯道「不誠實、差勁」。

川普的行徑讓G7其他國家，尤其是美國在大西洋彼岸的歐洲老盟友瞠目結舌。證實了奉承無效的法國總統馬克洪，這次與川普不但沒有親吻，握手時還憤怒地在川普手上留下狠握的白色指印；德國總理梅克爾依然維持一貫穩健態度，表示這次G7會議結果令人「警醒」和「沮喪」。

從退出《巴黎協議》和《伊朗核協議》、對歐盟鋼鋁加徵關稅，到威脅對德國汽車徵收更高關稅，這次加拿大G7峰會已成為美國和歐盟國家間從合作邁入對抗的一個分水嶺。預料下個月即將召開的北約峰會，美歐間還會有另一番對峙。

美歐間過去並非全然沒有過意見分歧，從蘇伊士運河危機、越戰到伊拉克戰爭，大西洋兩岸時有爭議，但從未出現像當前這樣基本團結出現分裂的情況。《華盛頓郵報》專欄作家布特下了如此註解：「大西洋聯盟1941年誕生於加拿大，或許2018年將壽終正寢於加拿大。」

川普不按牌理出牌的行徑，反應在G7後與北韓領袖金正恩的新加坡峰會上。這是他對傳統外交政策嗤之以鼻的另一呈現。華府圈子內人士都知道過去美國總統並非沒有與北韓領袖晤面的機會，但衡量國家利益都選擇不見。川普從開始便把北韓這塊餅做得很大，高潮迭起，讓全球看得興緻勃勃。

新加坡川金會充滿戲劇性，美朝雙方都踏出了第一步尋找邁向未來關係的方式，但細節和實質內容卻乏善可陳。而川普在未知會南韓的情況下宣布將暫停聯合軍演，震驚青瓦台和五角大廈。華府智庫專家認為，川普此舉是危險的，人們越早明白川普不能成長為正常的世界領導者越好。

我們不知道川普是否真如他自己所言，在晤面1分鐘內就知道金正恩認真與否。但雷根總統當年與蘇聯領袖戈巴契夫見面時說：「信任但要驗證」，這句話如今套用在美朝關係上依然適用。

值此同時，川金會當天，美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮正好在台北舉行。這原本是部署多時的台美關係大事，新聞上被川金會壓過本在預期中，但美方未派閣員級官員前來且刻意低調處理，則透露了清晰的訊息。儘管川普政府不斷調整對台政策，包括通過《台灣旅行法》推動美台全面高層互訪，但在關鍵時刻，台灣就必須退後站一步。川普政府對台灣沒有明確的承諾，台灣必須警醒。

(中國時報)