做掉林為洲 國民黨嫌票太多嗎

2018年06月14日 04:10 中國時報 羅智強

國民黨決定排除全民調，將徵召提名新竹縣副縣長楊文科參選年底新竹縣長，讓林為洲大嘆：「連要退讓都覺得可恥。」

為何輿論一片罵聲，馬英九、洪秀柱、蔣萬安等多位國民黨菁英皆期期以為不可，國民黨中央仍「雖千萬人罵，吾照硬幹」，硬是把林為洲「幹掉」？

拿我自己當例子，大家就知為什麼。就算國民黨把林為洲做掉了，年底我還是會投國民黨。不然呢？要我去投民進黨嗎？

並非不在意是非，而是台灣今日已到「民主保衛戰」的最後關頭，年底若不讓民進黨大敗，則包括兩岸和平、民主法治、新聞自由、大學自治、司法獨立，可謂萬事皆休。所以國民黨再糟，此時更重要的事，是讓民進黨大敗，學到教訓，才會知所收斂。

有這種想法的不只我，今日此時，很多藍營的朋友都是這樣想。大家不是不在乎林為洲被做掉，但更害怕如果民進黨還是贏了年底選戰，台灣將伊於胡底！

現在知道國民黨為什麼敢做掉林為洲了吧？做掉林為洲又怎樣？賭你還是照投國民黨啦！這正是今天台灣政治讓人洩氣的地方。容我把話說重。民進黨今天能執政，不就是因為國民黨的顢頇令人無法忍受；但國民黨重返執政最大的籌碼，竟也是因為有一個濫權到無以復加的民進黨。看起來國民黨與民進黨水火不容，但往往是彼此最大的靠山。

國民黨做掉林為洲，不論從「贏」與「格」兩個角度都站不住腳。從「贏」的角度來看，林為洲明明民調最高、最有勝算，不提他硬是要提一個民調較低的人，這算哪門子贏的策略？

而從「格」的角度來看。臨時改遊戲規則，已是程序不正義的失格。而反過來質疑林為洲「過去的紀錄」，更是不公平也不厚道的失格。不公平者，國民黨有許多曾加入民進黨但表現優秀的人，為什麼獨獨挑剔林為洲。不厚道者，林為洲好歹在2016年國民黨選舉慘敗時，幫國民黨守了新竹縣一席立委。要知道，國民黨當時如過街老鼠，林為洲要代表國民黨參選需要勇氣，而能勝選，更需自身實力。今天拿他曾是民進黨員修理他，厚道嗎？

是的，國民黨就算做掉林為洲，包括我，很多人還是會投國民黨，但國民黨輸掉的是尊敬。是的，由於民進黨真的夠糟糕，國民黨年底選情看俏。但國民黨不要以為這樣就可以不顧社會觀瞻。國民黨嫌票多嗎？看看民進黨吧！從領先到快崩盤不過轉瞬之間。不要好好的贏局，因為新竹縣亂搞又砸了！

話說重，是希望國民黨懸崖勒馬，是因為還在乎國民黨！

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)