盲從印太戰略 妄想當棋手

2018年06月14日 04:10 中國時報 吳銘彥

美國在台協會12日舉行內湖新館落成典禮，蔡英文總統應邀出席典禮致詞時表示，隨著AIT新館落成，台美關係將更進一步。但近來民進黨政府在外交戰略上，刻意忽略兩岸因素，過度配合川普政府的「美國優先」政策與「印太戰略」，恐加速讓台灣成為美國的棋子，而非蔡總統所說的棋手。

隨著「川金會」後東北亞情勢的快速變化，近來政府國安、涉外人士的若干言論及對區域情勢過分樂觀的分析，對台灣未來發展將造成不良影響。

首先，有涉外人士指出，AIT新館落成代表美國印太戰略輪廓逐漸成形，台灣在美國的東亞、西太平洋乃至印太戰略棋盤中，成為一重要節點。由AIT新館的落成，說成代表美國印太戰略成形，這中間的邏輯為何？AIT新館籌畫至今日興建完成，歷經馬總統及蔡總統，主要在馬總統任內執行，否則此次怎會邀請馬前總統參加落成典禮？別忘了，歐巴馬政府時代，美國主要政策為「亞太再平衡」，而非「印太戰略」。

涉外人士又說，從AIT新館的開幕形式及出席人員的巧妙安排來看，代表台美關係的再深化，別忘了此次AIT新館落成典禮恰巧與重要的「川金會」撞期，美國僅派遣司長級、主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯來台，主要是對北京的反應有所顧忌，將此說成是台美關係的重大突破，相信國人自有理性評斷。

還有蔡政府國安人士指出，「川金會」後美朝達成朝鮮半島非核化共識，東北亞緊張情勢不再，西太平洋地區中，不穩定因素只剩中國，所以美國將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。其立論基礎是，金正恩直接面對川普，中國在朝鮮半島議題上將被徹底邊緣化，中國在東亞區域的籌碼將變少，美國的印太戰略將成為東亞區域重要驅動力。

此次促成川金會真正的重要推手為北京與南韓，尤其北京占有相當份量，金正恩從平壤搭乘中國出借的民航機赴新加坡，出發前站在機門揮手，飛機上醒目的五星旗即可為證。因此，川金會後，中國不僅未被邊緣化，其影響力還將大大提升，未來北韓的經濟發展，仍須靠中國扶持。相反地，將來如果朝鮮半島順利達成無核化後，美國減少駐軍、甚至撤軍，其在東北亞的影響力將下滑，遭到邊緣化的恐怕是美國。

上述政府國安、涉外人士的言論，相信是在呼應蔡英文總統去年12月接見美國在台協會主席莫健有關印太戰略的談話，但蔡政府一廂情願地投入美國設立、旨在抗衡中國的印太戰略大局中，恐怕只會讓台灣變成美國的一顆棋子而已。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)