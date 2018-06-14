2018年06月14日 04:10 中國時報 葉家興

上周參與本校商學院香港本地招生工作，發現一個面試問題頗為有趣：「佛系在最近的香港網路用語中頗為流行，令人想起日本觀察家用『低慾望社會』描述日本社會，你認為香港是否也走入低慾望社會？」

佛系在中文的語境裡是指與世無爭、看淡一切、無欲無求的一種生活態度，大概類似道家的哲學主張。不過，大前研一在兩年前的《低欲望社會》書中所闡述的，更多來自對日本上下兩個世代物質態度差異的觀察。

大前研一認為，現在未滿35歲的日本人從進入青春期以來就面對「失落的20年」，人生經歷只有通貨緊縮、市場不景氣的黑暗時代，因而大多數人的心態不只是不願意背負房貸或結婚生子，更是不想承擔風險及責任。反觀他自己的成長年代，人人都想要頭角崢嶸，最終目標就是坐上企業高層的位置，無奈現在日本年輕人已喪失這樣的企圖心。

書中甚至預測世界各國都將面對「低欲望社會」現象，年輕人晚婚、少子化、對擁有物質毫無欲望。新世代的「無欲」心態，不僅令消費市場大傷，對企業現有經營模式、經濟產業結構，也將帶來翻天覆地的驚人改變。

有趣的是，所有被問到這個問題的考生異口同聲，認為香港不會進入低慾望社會。在經濟、通膨、樓價都還在快速增長的香港，人們只能被競爭力的浪潮推著前進，沒有無欲無求、放慢腳步的奢侈，大前研一的觀察只適用於人口萎縮、經濟停滯的日本，對香港年輕一代未必產生共鳴。

台灣的人口成長的特徵比較接近日本。例如15～64歲勞動年齡人口從去年起開始減少，暗示著日本20多年前開始的「失落20年」即將在台灣翻版。不過此刻台灣年輕人進入青春期後的記憶仍然是通膨而非通縮，房價雖然不再創新高，但拜國際環境與政策失能等因素之賜，租金、油價、電價，甚至勞動法令修惡帶動的物價膨脹，仍讓薪資停滯的年輕族群叫苦連天。

在政壇普遍被二代、三代把持的日本，年輕人連透過政治改變現狀的欲望也極低，因為選也選不上，不如別白費力氣。台灣雖然也類似，不過威權政黨被拉下台之後留下的大量肥缺，還有不少空間讓噬血的政治動物搶進。不管專業能力如何，只要忠誠度高，在社運舞台或網路戰場表現亮眼，就有大把月薪十幾萬、年薪250的職位等著錄用。

唯親是用，小人得志；黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，持續消耗台灣過去累積的競爭力優勢。看這些人在廟堂高位上戀棧的嘴臉，你知道這些人沒在客氣，沒在跟人民血汗納稅錢講佛系、低欲望的……。唉，天佑吾民！（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)