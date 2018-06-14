麥當勞星巴克 儲值卡遭點名

消基會調查市面儲值卡契約規定，麥當勞、星巴克遭點名違規。圖為麥當勞點點卡。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
╱台北報導

許多業者會發行儲值卡，提供紅利回饋吸引消費者上門。消基會日前調查連鎖影城、餐飲店等8張儲值卡，結果發現竟有半數契約不合規定，如麥當勞、星巴克、西雅圖預先免除業者提供服務的義務，被視為無效條款，國賓影城則規定會員保證金不足權益暫停，亦違反規定。

國賓卡變相要求儲值

消基會針對「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」、「丹堤e卡、行動e卡」、「怡客A卡」，與速食連鎖店「麥當勞點點卡」、「摩斯MOSCARD二代卡、行動卡」及連鎖影城「國賓A+卡、行動卡」、「威秀ishow卡」等8種儲值卡，調查其儲值與退卡規定、記名卡帳密安全與掛失、交易紀錄查詢、系統異常不履行服務約定等4大項目規定。

消基會副祕書長徐則鈺說，8家業者中以國賓卡最不友善，申辦儲值卡需先入會繳交保證金1000元，若民眾網路訂票未取票付款，則從保證金扣款，並暫停會員所有權益直到補足保證金，「等於變相要求儲值」，要退還儲值金得繳100元、入會滿2年才能退還保證金等，恐違反《電影片禮券契約不得記載事項》第3條規定，可處3萬至30萬罰鍰，再次限期未改正可處5至50萬元罰鍰。

在系統異常不履行服務約定部分，消基會指出，麥當勞點點卡規定，若因系統異常、天災等不可抗力因素致使相關無法提供服務時，無法進行點點卡消費、點數兌換或贈送回饋等服務；類似條文也出現於「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」契約記載中。

不得免除業者義務

消基會說，像這樣約定預先免除業者提供服務的義務，恐違反《餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約不得記載事項》第3條規定，依《消保法》第12條規定，定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者無效。

對此，星巴克表示，星巴克隨行卡向來採記名制，如果消費者有問題或卡片遺失，星巴克皆全權協助消費者處理；台灣麥當勞回應，點點卡均符合政府規定之定型化契約，若消費者使用點點卡時，因系統或作業問題，致無法提供相關服務，一定盡快了解處理。

西雅圖咖啡說明，若有遺失家族卡的情況，可於西雅圖咖啡官網或實體門市、客服電話進行掛失，申請後所發生交易皆由公司負責，完善保障消費者權益。

(中國時報)

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