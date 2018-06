2018年06月14日 04:10 中國時報 陳祐誠 /台北報導 /台北報導

長榮航空在北美地區推出全新形象廣告,透過在地思維,以更精準的行銷手法提升知名度,將台灣特有的城市特色推向全世界。長榮航空表示,期盼傳達給旅客最精緻貼心的服務理念,激盪出源源不絕的創意,一同創意起飛。

長榮航空自1992年開闢洛杉磯航線以來,已深耕北美市場逾25年,為拓展北美商務市場,長榮與曾獲北美10大廣告公司的「Mullen Lowe」合作,推出全新形象廣告。導演則請來入圍艾美獎與榮獲坎城國際創意節多項獎項的Floyd Russ,透過獨特的鏡頭語言,不僅看見3位新銳藝術家的舒適旅程,更細細刻畫了台灣的人文風情及城市特色。

根據統計,多數商務旅客認為搭機時較不易受到外界的影響及干擾,是醞釀創意及靈感源源不絕湧出的絕佳時機,因此在廣告中,長榮以「When all your needs are met, your mind is clear for take off」為主軸,讓旅客在飛行中靜心思索,想在旅程中尋找什麼,是頂級舒適的服務享受、找回探索世界的初心,還是在空中沉澱心靈,抓住創意翩起的瞬間。

長榮航空表示,飛機上提供的舒適環境,以及舒心愜意的服務與餐飲,讓每位旅客在搭機的過程中,都能夠迸發出跳脫框架的嶄新想法,廣告拍攝邀請3位北美新銳藝術家,插畫家Llew Mejia、造景設計師Lily Kwong及新興媒體藝術家Zach Lieberman,現身影片中享受長榮頂級服務,抓住靈光一閃的創意,在餐巾紙上構思草圖,並在台北街頭揮灑靈感。

全新形象廣告自今年6月起於北美地區播放,民眾也能在專屬活動網站(www.creativityisintheair.com)一窺3位藝術家來台拍攝的精彩畫面與獨家訪談,活動網站是由哈利波特官方網頁的設計團隊Active Theory,結合科技互動及創意設計,呈現出每位藝術家在藝術上的堅持與獨特品味。

(中國時報)