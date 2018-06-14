徐榛蔚批民進黨烏賊戰

徐榛蔚（姚志平攝）

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中國時報
范振和、／綜合報導

民進黨13日舉辦「拒絕賄選，檢調硬起來」記者會，民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫、律師黃帝穎等人指控縣府公器私用，將國民黨立委、縣長參選人徐榛蔚的照片印在米袋上，涉嫌違反選罷法、行政不中立。徐榛蔚強調，她長期關懷弱勢，是縣府發放活動的代言人，對方對她與縣長傅崐萁的不實指控，完全是選舉抹黑手法。

劉曉玫昨在記者會展示印有花蓮縣長傅崐萁、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚夫妻的圖像米袋，並指傅用公帑1200多萬底價公開招標的米，發放給花蓮縣13鄉鎮，且疑似擴大發放，記者會後向高檢署告發傅崐萁涉嫌用公款圖利、徐榛蔚涉嫌用米賄選。

徐榛蔚指出，她長期關懷弱勢，縣府才將她照片印在物資袋上，變成發放活動的另類代言人，完全與選舉無關，且物資發放預算每年都經議會三讀通過，民進黨籍議員都有參與預算審查，「怎麼今年要選舉，就翻臉不認帳了，哪來經過議會認證的圖利與賄選？」

律師許正次和縣府法律顧問林武順表示，米袋上沒有任何文宣字眼，何來違反選罷法？縣長與縣長夫人合照，形塑「關懷弱勢．幸福家庭」訴求，何罪之有？許正次認為，儘管徐榛蔚尚未正式登記參選縣長，對手胡亂抹黑誣指賄選，不構成違反選罷法，但已難脫誹謗之嫌。

(中國時報)

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