端節疏運危機 高鐵持續溝通

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣高鐵公司員工日前因不滿升遷制度、育嬰留停調薪不公，傳有上百名列車長與服勤員要在端午節「依法休假」，為了避免有車無人開的窘境，高鐵日前承諾調整制度，在6月底發放績效獎金並持續溝通，高鐵雖強調端午連假800班次會按班表開出，但到目前仍無法確定當天出勤人數，能否正常營運，仍有變數。

高鐵表示，因應端午連假，6月15日至19日疏運期間預計開出800班次，已於5月19日開放售票，截至昨天為止，已賣出31萬6500多張車票，6月15日中午過後到16日下午2時前的南下列車，及6月18日上午10時過後北上列車，標準車廂幾乎都客滿。

根據《勞基法》第37條規定，國定假日員工均應休假，遇到內政部規定的國定假日，包括春節、端午、中秋等共12天，若需要請勞工出勤，資方必須與勞工協商、取得其同意，否則勞工可「依法休假」。

為抗議調薪及升遷制度不公，傳有上百名列車長與服勤員醞釀在端午節6月18日依法休假，高鐵方面努力挽救，除調整育嬰留職停薪及調薪外，升職作業也會繼續溝通，據傳現已有約20名列車長和服勤員取消休假，但仍有上百名員工執意休假，端午節高鐵究竟能不能順利疏運，目前仍有變數。

至於究竟有多少人會在當天休假，高鐵企業工會表示，由於不是工會發起的活動，工會並不清楚，且依法休假是員工的權利，只聽說人數每天都有變動。

高鐵則表示，正在持續跟員工溝通，會努力到最後，列車也將確保按時刻表開出。

(中國時報)

徐榛蔚批民進黨烏賊戰 打假新聞 農委會開第一槍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。