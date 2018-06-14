端節疏運危機 高鐵持續溝通

2018年06月14日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台灣高鐵公司員工日前因不滿升遷制度、育嬰留停調薪不公，傳有上百名列車長與服勤員要在端午節「依法休假」，為了避免有車無人開的窘境，高鐵日前承諾調整制度，在6月底發放績效獎金並持續溝通，高鐵雖強調端午連假800班次會按班表開出，但到目前仍無法確定當天出勤人數，能否正常營運，仍有變數。

高鐵表示，因應端午連假，6月15日至19日疏運期間預計開出800班次，已於5月19日開放售票，截至昨天為止，已賣出31萬6500多張車票，6月15日中午過後到16日下午2時前的南下列車，及6月18日上午10時過後北上列車，標準車廂幾乎都客滿。

根據《勞基法》第37條規定，國定假日員工均應休假，遇到內政部規定的國定假日，包括春節、端午、中秋等共12天，若需要請勞工出勤，資方必須與勞工協商、取得其同意，否則勞工可「依法休假」。

為抗議調薪及升遷制度不公，傳有上百名列車長與服勤員醞釀在端午節6月18日依法休假，高鐵方面努力挽救，除調整育嬰留職停薪及調薪外，升職作業也會繼續溝通，據傳現已有約20名列車長和服勤員取消休假，但仍有上百名員工執意休假，端午節高鐵究竟能不能順利疏運，目前仍有變數。

至於究竟有多少人會在當天休假，高鐵企業工會表示，由於不是工會發起的活動，工會並不清楚，且依法休假是員工的權利，只聽說人數每天都有變動。

高鐵則表示，正在持續跟員工溝通，會努力到最後，列車也將確保按時刻表開出。

(中國時報)