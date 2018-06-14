打假新聞 農委會開第一槍

2018年06月14日 04:10 中國時報 廖德修 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

針對臉書社團13日散布一則「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」的不實資訊，恐將造成民眾對農藥的誤解，也讓消費者對本土農產品缺乏信心，嚴重打擊我國的香蕉產業，農委會防檢局副局長鄒慧娟指出，已將網路擷圖交給台北市中正二警分局偵辦，由警方啟動調查權，再看偵辦結果決定後續的法律動作。

農委會表示，臉書社團「靠北民進黨」重貼6年前市售香蕉驗出農藥克收欣舊聞，並散布不實資訊，影響消費者對國產香蕉的信心。農藥克收欣為核准登記於小葉菜類防治葉斑病及白粉病、登記於草莓防治白粉病等之殺菌劑，並未核准使用於香蕉。

防檢局也說，依據近3年香蕉農藥殘留田間監測結果，合格率達97.6％，違規案件均由農委會督促地方政府依《農藥管理法》裁處，並辦理安全用藥講習。此外，再經過查證，衛福部在2017年及2018年抽驗市售香蕉，也均無驗出克收欣藥劑的成分。

農委會嚴正聲明，2013年的香蕉殘留農藥克收欣，僅屬於少數違規個案，但該社團套用以前少數個案散布不實資訊，將對香蕉產業造成重大影響，相關行為有違反《刑法》及《社會秩序維護法》的嫌疑，農委會已採取法律途徑，希望遏止任意抹黑的亂象，保護農民及產業的利益。

此外，農委會副主委陳吉仲上周曾召開記者會，駁斥網路上的不實報導，並且強調將會採取法律行動，昨天果然大動作開出第一槍。

中正二警分局表示，目前尚未收到農委會函送資料，但是據了解，農委會周五才會備文親送給警局，收到後會進行了解，依法偵辦。

(中國時報)