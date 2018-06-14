翁立友砸15萬訂戰袍

2018年06月14日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

翁立友出道21年，在2009年首次報名金曲獎就勇奪台語歌王，今年他以專輯《我做你的靠山》第4度角逐最佳台語男歌手，暌違5年再度入圍，他表示得知消息當下很驚訝也意外，「我這麼多年都沒入圍，本來就沒有很期待」，但他仍相當重視金曲典禮，已花15萬元訂製金曲戰袍，他笑說：「我到現在都還沒娶，錢先投資在自己身上。」

本屆入圍者還有蕭煌奇、荒山亮等勁敵，翁立友說：「每位的歌曲、專輯都很有特色，4位我都很看好，誰得都一樣，我以平常心來看待。」他覺得大家都有希望得獎，「入圍就是對我的肯定，凡事盡本分，結果靠緣分，有入圍很好，有得獎更好，沒得就繼續努力。」

感應豬哥亮在旁

他即將發行新專輯《風花雪月》，新歌〈雙面多情〉由他與謝金晶一同對唱，他表示豬哥亮逝世前，有特地請他多照顧謝金晶，他也承諾一定會做到。他的好友孔鏘擔任專輯的製作人，他透露在專輯後製期間，2人在錄音室竟都一致感到豬哥亮彷彿在現場，「我們還在錄音室模仿豬大哥，豬大哥一定會保佑我們。」

他對工作要求完美，讓謝金晶壓力很大，「我進到錄音室就變一個人，她跟我合唱壓力超大」，而錄音完成後，他給謝金晶打80分，他把她當親妹妹來看待，若一同工作到半夜，他都會親自開車載她回家。43歲的他，過去總把工作排在第一，現在已改變心態，願意多參加社交活動，認識新朋友。

(中國時報)