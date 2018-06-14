蟻人撩台妹：想偷走大家的吻

伊凡潔琳莉莉（左）與保羅路德合體，在台宣傳新片。（粘耿豪攝）

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中國時報
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伊凡潔琳莉莉（左）熱情地對粉絲揮手。（粘耿豪攝）
保羅路德（左）對於粉絲的要求來者不拒。（盧禕祺攝）
蟻人的祕密

電影《蟻人與黃蜂女》13日晚間在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行紅毯粉絲見面會，男女主角「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）以漫威影業第1組來台英雄之姿親臨，與在場約5000名粉絲互動相見歡。

保羅在紅毯接受專訪，被問蟻人在電影中是個竊犯，若可在台灣的紅毯見面會上偷一樣東西，最想偷什麼？他馬上展現撩粉功夫說：「我想偷走大家的吻！」伊凡潔琳則說最想潛入故宮：「把你們的翠玉白菜偷出來。」超愛台灣的她對即將離台感到相當不捨，已計畫好下次來要來去鄉村深度旅遊。

直呼迷你珍奶可愛

兩人簽名合照來者不拒，短短60公尺長的紅毯就走了快1小時半。保羅上台馬上用中文大喊兩次：「我愛台灣！」表示一下飛機就感受到台灣人的熱情，即使回到飯店，腦中還是對在台灣體驗到的一切感到不可思議，「我從來沒有覺得這麼受到歡迎。」伊凡潔琳則秀台語：「甲罷抹（吃飽沒）。」她驚喜地說：「我走過很多紅毯，包括坎城影展，但這個是我走過最特別的！」

主辦單位配合蟻人概念，準備「迷你版」的小籠包與珍珠奶茶，讓保羅看了不禁大笑：「哦！太可愛了，希望世上真有這種尺寸的美食，這樣我就能把所有台灣美食掃下肚！」保羅與伊凡潔琳都將於今早搭機返美。電影7月4日在台上映。

(中國時報)

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