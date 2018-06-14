保羅路德盼合作李安

蟻人可以放大到100呎，相當巨大。

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中國時報
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電影《蟻人與黃蜂女》男主角「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）13日接受媒體訪問，曾拍過香港動作片《特警新人類2》的他，被問到有沒有想合作的台灣演員或導演？他當然點名李安，「李安就是很好的導演，我遇過他一次，當時他在拍《與魔鬼共騎》，我剛好也在肯薩斯州那裡。他的每部片我都有看，我是他的粉絲。我知道他住在紐約，希望他看到這個打電話給我！」

保羅不像其他演員，他完全不用社群軟體，「這會讓我分心、影響我的人生跟家庭，所以我盡量避免，讓我的生活圈越小越好。不然我的壓力會變大。」他認為能跟孩子分享工作是他最大動力，12歲兒子喜歡漫威的任何東西，8歲女兒超愛蟻人，會畫蟻人給他，就連床上玩具也是蟻人，甚至愛屋及烏到喜歡螞蟻。

這次蟻人有了新搭擋「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly），但如果兩人打架，誰比較有勝算？保羅說：「我不知道她會不會跟我說一樣的，但我有自信有勝算。」他這次在電影裡大秀魔術神技，笑說其實有老師教他好幾周，但學魔術超難，「就像學小提琴一樣，我做的那些沒用替身，因為那在魔術裡只算是雕蟲小技而已。」

雖然他是編劇，但沒公器私用，幫蟻人添加愛情戲之類的好康。如果蟻人可以跟一位女性英雄約會呢？他猶豫許久：「我不知道要怎回答，還是跟她們當好朋友就好！」也試想過如果有蟻人隨意放大縮小的能力，「我最想縮小我的腰圍，這樣我就可以每天吃冰淇淋，最想放大我的胸膛或是手臂吧！」

(中國時報)

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