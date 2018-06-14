《雪地裡的星星》翻拍 沈建宏熬到男一

陳怡蓉（前）、何潤東（右）、邱澤當年主演《雪地裡的星星》。

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中國時報
報導（上海連線）
沈建宏昨在上海參加影視節，開心分享北漂生活。

兩岸瘋經典偶像劇翻拍風，繼《流星花園》、《放羊的星星》、《泡沫之夏》，15年前由何潤東、陳怡蓉、邱澤主演的《雪地裡的星星》，13日在上海電視節宣布年底開拍。沈建宏9歲的時候曾試鏡扮演何潤東的童年角色，後來錯過機會，時隔15年成為翻拍版男主角。他上部戲角色沉重，拍得撕心裂肺，昨笑稱終於可以在《雪地》裡體驗一下富二代豪奢生活。

《雪地》當年在大陸播出時，浪漫淒美愛情故事被評為陸版《藍色生死戀》。沈建宏說，「《雪地》影響我整個人生。媽媽那時候帶著我去參加角色徵選，當時什麼都不懂，看到導演就害怕、躲在牆角哭，因此沒選上，卻被當時製作人也是現在經紀人看上、簽下我，進入演藝圈成為何潤東師弟。」他說曾經到片場看師兄姊拍戲，當時年紀小、傻傻的，有看沒有懂。

與女友共識工作為重

他現在把演藝重心轉往大陸，但台灣有房貸，在北京要付房租，北漂生活辛苦，卻覺得比待台灣更有動力、機會也多，他到北京20天內談了6個案子，已接下3部古裝戲。至於和女友安于晴雖聚少離多但仍有聯絡，他說2人有共識先把工作擺中間，感情放兩邊，7月他將到橫店拍戲，已備好各種消暑祕方。

網路先前傳出《雪地》男女主角是人氣演員鹿晗、鄭爽，製作單位昨澄清不是，「這次主要角色有3男2女，除了公布的沈建宏，其他演員會陸續宣布。」原班人馬不會演出，已另邀重量級演員加入，年底將在北海道、內蒙、台灣、廈門取景。

(中國時報)

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