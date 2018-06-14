香奈兒新表 幸運數躲貓貓

香奈兒J12 Untitled黑色陶瓷腕表，幸運數字「12」藏在表面上，限量1200只，18萬4000元。（CHANEL提供）

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中國時報
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香奈兒J12 Untitled陶瓷腕表套組，將1到12的數字隱藏在12只表的表面上，全球只有1組，價格店洽。（CHANEL提供）
香奈兒J12 Untitled白色陶瓷腕表，幸運數字「12」藏在表面上，限量1200只，18萬4000元。（CHANEL提供）

香奈兒（CHANEL)的經典腕表「J12」今年問世滿18年，為此香奈兒發表年度新款表「J12 Untitled」，將1到12的數字隱藏在12只J12的表面上，一組12只，全球只有1組。另有1款「J12 Untitled」限量腕表，表面上隱藏數字12，有黑白兩色陶瓷腕表，各1200只。

黑白對比 延續經典

香奈兒在2000年推出J12表，大膽採用陶瓷材質打造腕表，強調更加堅固耐磨且不掉色，在腕表圈掀起陶瓷表的流行風潮，迄今仍方興未艾，當時取名為「J12」，是出自香奈兒已故藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）的點子，他以一艘所向無敵的帆船J12為新表命名，象徵了優雅、精準和勇氣。

「J12 Untitled」新表延續香奈兒黑白對比的經典特色，以黑白兩色詮釋，採用黑色或白色高科技精密陶瓷及精鋼打造，搭載自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時。

(中國時報)

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