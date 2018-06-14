世足遇端午 百貨踢球玩立蛋

2018年06月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義新天地adidas阿根廷球星梅西加油T恤，1290元。（新光三越提供）

14日至20日在草衙道消費滿3500元送好星晴摺疊兩用傘，限量1500份。（草衙道提供）

新光三越站前店貴賓卡友刷指定信用卡，全館累滿2萬加扣點數200點，可兌換端午連假快閃限定的日本松木魔幻紅8吋金屬扇。（新光三越提供）

新光三越信義A11 GB鮮釀不鏽鋼外帶壺享充填買2送2，iCAN罐裝鮮釀啤酒買1送1。（新光三越提供）（飲酒過量有礙健康）

世足賽來了，百貨活動跟著火熱，從今（14日）起一路歡慶到端午節連假，讓球迷和親子都能一同參與。新光三越各分店活動多元，台北信義新天地鎖定巴西、阿根廷、德國、西班牙4大明星球隊為主題，提供潮流穿搭選購；GB鮮釀美式餐廳轉播世足賽，有世足主題套餐、調酒，與老乾杯、教父牛排皆延長營業至凌晨12時，小後苑至凌晨2時、一蘭拉麵24小時都開，可讓球迷觀賽後飽餐或小酌。

新光三越辦迷你世足盃

新光三越台北南西店館內運動品牌有世足限定商品，16、17日舉辦世足嘉年華，設計足球瑜伽、足球射門等6大闖關活動讓親子同樂；18日彩繪立蛋慶端午分2場共100名，成功挑戰1分鐘立蛋可獲日本人氣嘎哩嘎哩君冰棒。台北站前店16、17日與中國迷你足球協會合辦迷你世足盃，號召200多名小小運動員PK踢足球；7月14日前於休閒專櫃消費滿3000元可參加「好運足球彈珠台」兌換好禮，預測冠軍再抽iPhone 7、Champion聯名摺傘；18日有百人15分鐘立蛋大挑戰。

草衙道推多款獨家聯名禮

高雄草衙道購物中心歡慶開幕2周年，針對17萬名卡友推出7天滿千送百活動後，27日前還與「柯基犬椪椪」獨家聯名多款限量卡友禮、滿額禮，且有相關景點可拍照打卡。17、18日有「搶救屈原大作戰」活動；27日前穿學校制服或持學生證至鈴鹿賽道樂園享指定遊樂設施買1送1；28日有世足賽大型裝置藝術展，等於端午節、畢業季和世足賽活動統統包。

台中大遠百17日有DIY黏土粽活動、18日有兒童民間故事屋，讓親子免費參加。

(中國時報)