試車報告－光陽New Many 110 EV 動力平順靜悄悄

KYMCO New Many 110 EV有Noodoe導航版（見圖）及都會版2款，扣除政府補助後，最低售價分別為4.78萬、4.28萬元。馬達功率3200W、扭力16.5Nm，極速59km/h，數據看似平平，但騎乘起來其實相當輕快，非常適合日常代步用途。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導
車主若在經銷商處充電，雙方手機上即會顯示充電的情形。（陳大任攝）
充電站系統會辨識電池身分，抽取電池前須先掃QRcode。（陳大任攝）
儀表上有3個電池符號，由左至右為第一、第二及核心電池。（陳大任攝）
橘色為交換電池，與白色的租用電池以顏色區分，但容量相同。（陳大任攝）
前方置物空間配有USB充電插座，方便騎士隨時充電。（陳大任攝）
New Many 110 EV Noodoe導航版前輪配置碟煞系統，有更佳煞車效果。（陳大任攝）
行李廂容量27.6L，特殊長途旅程可攜帶3顆交換電池，讓續航力達200km。（陳大任攝）
車側有充電插孔，若停車附近有插座，即可就近充電。（陳大任攝）
左手把前方有紅色的倒車按鍵，會以3km/h以下的速度倒車。（陳大任攝）

光陽周二（12日）發表全新Ionex車能網，同時預告8月開賣New Many 110 EV，接著10月推出Nice 100 EV兩款電動機車。記者搶鮮試騎New Many 110 EV，車身較汽油版Many略微放大，但車高相同，騎乘姿勢相差不大，但電力馬達的特性與引擎不同，起步推力較明顯，行駛時特別安靜。

行駛、轉彎會有音效提醒

如果你是Many車主，New Many 110 EV外型承續家族的風貌，一眼就能認出，但不同的是，它在行駛、轉彎（打方向燈）時，車子會發出音效，提醒路人注意有電動車靠近。行李廂因為改採電動馬達，省去引擎空間而變得更大，除了收納包包、雨衣、安全帽，必要時可放進3顆交換電池，讓續航力高達200km。

其實絕大多數的人根本不會這樣騎，據光陽的資訊，銷售時標配的核心電池（25km）加上1顆租用電池（35km）已符合法規的60km續航里程，以一般上班族每日約13km的統計值估算，大概3、4天才需要充一次電，隨車附贈的充電套件可在家為電池充電，約4小時可充飽，只要抽出電池帶回家充電，第2天出門就可攜出使用。

電動倒車羨煞汽油版車主

New Many 110 EV有個最貼心的功能，就是倒車，它藏在左把手的前方，一般都會區都是併排方式停車，車主要把車退出來，基本上需要蠻力，但New Many 110 EV只要按下倒車鍵再轉動油門把手，車子就會緩緩退出，相當省力。這大概是汽油版Many車主最想要但沒有的功能。

(中國時報)

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