試車報告－光陽New Many 110 EV 動力平順靜悄悄

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳大任 報導

車主若在經銷商處充電,雙方手機上即會顯示充電的情形。(陳大任攝)

充電站系統會辨識電池身分,抽取電池前須先掃QRcode。(陳大任攝)

儀表上有3個電池符號,由左至右為第一、第二及核心電池。(陳大任攝)

橘色為交換電池,與白色的租用電池以顏色區分,但容量相同。(陳大任攝)

前方置物空間配有USB充電插座,方便騎士隨時充電。(陳大任攝)

New Many 110 EV Noodoe導航版前輪配置碟煞系統,有更佳煞車效果。(陳大任攝)

行李廂容量27.6L,特殊長途旅程可攜帶3顆交換電池,讓續航力達200km。(陳大任攝)

車側有充電插孔,若停車附近有插座,即可就近充電。(陳大任攝)

左手把前方有紅色的倒車按鍵,會以3km/h以下的速度倒車。(陳大任攝)

光陽周二(12日)發表全新Ionex車能網,同時預告8月開賣New Many 110 EV,接著10月推出Nice 100 EV兩款電動機車。記者搶鮮試騎New Many 110 EV,車身較汽油版Many略微放大,但車高相同,騎乘姿勢相差不大,但電力馬達的特性與引擎不同,起步推力較明顯,行駛時特別安靜。

行駛、轉彎會有音效提醒

如果你是Many車主,New Many 110 EV外型承續家族的風貌,一眼就能認出,但不同的是,它在行駛、轉彎(打方向燈)時,車子會發出音效,提醒路人注意有電動車靠近。行李廂因為改採電動馬達,省去引擎空間而變得更大,除了收納包包、雨衣、安全帽,必要時可放進3顆交換電池,讓續航力高達200km。

其實絕大多數的人根本不會這樣騎,據光陽的資訊,銷售時標配的核心電池(25km)加上1顆租用電池(35km)已符合法規的60km續航里程,以一般上班族每日約13km的統計值估算,大概3、4天才需要充一次電,隨車附贈的充電套件可在家為電池充電,約4小時可充飽,只要抽出電池帶回家充電,第2天出門就可攜出使用。

電動倒車羨煞汽油版車主

New Many 110 EV有個最貼心的功能,就是倒車,它藏在左把手的前方,一般都會區都是併排方式停車,車主要把車退出來,基本上需要蠻力,但New Many 110 EV只要按下倒車鍵再轉動油門把手,車子就會緩緩退出,相當省力。這大概是汽油版Many車主最想要但沒有的功能。

(中國時報)