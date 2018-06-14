超商零食 掀新南向風潮

2018年06月14日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

HALLS XS 無糖迷你薄荷糖，從泰國熱銷到韓國、台灣，萊爾富6月19日前2件特價59元。（萊爾富提供）

OK超商MAMEE蝦條餅，39元。（OK超商提供）

OK超商東方芝士球，39元。（OK超商提供）

五甲木泰王芒果冰，新鮮現摘冷凍，從泰國直送。（OK超商提供）

近年超商吹起新南向風潮，過往流行的日韓零食已不稀奇，超商擴大國際採購，持續引進泰國、菲律賓、印尼等零食，從蝦餅、芒果冰、酸辣泡麵等都買得到，不用再出國尋覓，並已帶動業績成長1至2成。

第2件6折 預計業績飆15%

萊爾富推出泰國第一大糖果品牌「HALLS XS無糖迷你薄荷糖」，共有酷爽薄荷、清新萊姆、蜂蜜檸檬，與綜合莓果4種口味，售價39元，6月19日止兩件特價59元；該款自泰國當地開始販售後，銷售量連年大幅成長，更於今年進軍韓國超商通路，除萊爾富，OK超商也趁勢引進。萊爾富表示，上市才一個月，已賣出逾百萬件。

OK超商現推出「東南亞零食節」，指定商品第2件6折，預計將帶動15％業績成長；話題商品包括泰國KoNoMi相撲手脆紫菜，其中泰式炒河粉口味最特別，不同於東南亞商品酸辣的印象，售價69元；並引進印尼「mayora咖啡餅乾」、馬來西亞「mamee蝦條餅」，與酥脆濃郁的「東方芝士球」。另外更獨賣「泰國直送的泰王芒果冰」，新鮮現摘急速冷凍，整支都吃得到芒果果肉。

進口商品採購 超過350款

7-11調查，包括菲律賓的7D芒果鳳梨乾、內行人才知道的泰國的Love Farm辣味檸檬片，都蔚為流行。7-11表示，過去採購商品數，從一年200款，到今年超過350款的各國商品，顯見消費者對於差異化的進口商品，接受度也愈來愈高。

(中國時報)