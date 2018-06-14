量販線上購物年中慶 第2件5折 送折價券

2018年06月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

愛買線上購物USEFUL摺疊購物收納車，可當行李箱、減少使用塑膠袋，市價2290元、特價799元。（愛買提供）

家樂福線上購物旺旺無聊派系列大仙貝酥，第1件60元，第2件30元。（家樂福提供）

家樂福線上購物Sunny Ranch每日堅果隨手包，第1件239元，第2件119元。（家樂福提供）

量販線上購物年中慶搭上世足賽或端午節換季收納，推出第2件5折或限期購物送百元折價券等優惠。家樂福線上購物年中慶19日前「歡樂飲料祭」指定商品單筆滿2000元現折10％；26日前「瘋世足零食大賞」與指定商品共上百件第2件5折；即日起註冊新會員可獲300元折價券，好康多多。

家樂福從2015年底至今，線上購物會員已50萬人，每月可增加4至5萬人，且成功整合量販、便利購、線上購物，在全台設立26個駐店線上購物服務站，線上購物有問題，除了跟網站客服反應，也可就近到門市退換貨。

愛買線上購物觀察，端午節前2周衣物收納買氣較去年同期增2倍，1周可賣超過600件，19日前集合近800件收納用品92折起，包括抽屜式、今年流行的透明直取式、附輪有蓋整理箱、收納籃、牛津布摺疊收納箱等。另，愛買線上購物FriDay平台ReOpen，15日前不限金額下單送100元現金折價券；新設立的「大型家具館」，單館滿1200元享免運費。

(中國時報)