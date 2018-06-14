台北101國際攝影大賽 「萬眾歸心」奪冠

吳壎文拍攝的「萬眾歸心」拿下金牌，以精準的瞬間抓拍手法展現飛鳥群舞，傳達101提倡環保永續的精神。（台北101提供）

友善列印
中國時報
報導
銀牌獎是唐蔚光的「競」。（台北101提供）
台北101董事長周德宇（右）頒獎給此次得主吳壎文（左）。（台北101提供）

第12屆「2018台北101國際攝影大賽展」暨「在日光看見台北101」聯展，昨（13日）起至7月13日在Gallery 101展出，近4000件角逐作品，有美、英、法、比、日等11個國家，創下歷年最多外籍參賽紀錄。

這次攝影大賽除保留原有以台北101為拍攝標的的「台北101專題」外，另外增設的「台灣之美特別獎」，今年則以「台灣海洋島嶼風情」為專題，期望藉由地標能見度，廣邀攝影愛好者捉台灣之美。

63幅得獎作品中，由吳壎文拍攝的「萬眾歸心」拿下金牌，以精準的瞬間抓拍手法展現飛鳥群舞，傳達101提倡環保永續的精神，評審認為作品點出旭日東昇的期待，並以動態畫面呈現群鳥昂揚飛向台北101的氣勢，勵志的隱喻不言可喻。

銀牌獎是唐蔚光的「競」，畫面的前景是衝刺於彎道上的自行車手，亮麗的單車衣褲產生動態的炫目感，將台北101鑲嵌其中，君臨的圖騰感饒富興味；銅牌獎是褚信介的「101雲海之美」畫面唯美，中央構圖法的聚焦強調了台北101，在恰如其分的雲霧繚繞中拔地而起，搭配背景山脈連綿，將台北盆地妝點的美侖美奐，是歷年來類此作品的翹楚之作。

為了讓攝大賽優秀作品讓更多人看見，觀景台除推出2018攝影明信片套組（5入），8月1日起將全面更新10款攝影作品的門票設計，讓觀景台門票更具賞景與收藏紀念價值。

此外，12幅「在日光看見台北101」作品，以日本東武集團斥資1億元製作1:25的模型，在日本日光東武世界廣場拍攝，捕捉大雪紛飛中的難得景象。為了期勉熱愛拍攝台北101的優秀攝影愛好者有機會拍出屬於自己的「在日光看見台北101」作品，東武世界廣場加碼致贈每位拍攝101的得獎者每人2張園區入場券。

(中國時報)

量販線上購物年中慶 第2件5折 送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。