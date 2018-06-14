台北101國際攝影大賽 「萬眾歸心」奪冠

2018年06月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

銀牌獎是唐蔚光的「競」。（台北101提供）

台北101董事長周德宇（右）頒獎給此次得主吳壎文（左）。（台北101提供）

第12屆「2018台北101國際攝影大賽展」暨「在日光看見台北101」聯展，昨（13日）起至7月13日在Gallery 101展出，近4000件角逐作品，有美、英、法、比、日等11個國家，創下歷年最多外籍參賽紀錄。

這次攝影大賽除保留原有以台北101為拍攝標的的「台北101專題」外，另外增設的「台灣之美特別獎」，今年則以「台灣海洋島嶼風情」為專題，期望藉由地標能見度，廣邀攝影愛好者捉台灣之美。

63幅得獎作品中，由吳壎文拍攝的「萬眾歸心」拿下金牌，以精準的瞬間抓拍手法展現飛鳥群舞，傳達101提倡環保永續的精神，評審認為作品點出旭日東昇的期待，並以動態畫面呈現群鳥昂揚飛向台北101的氣勢，勵志的隱喻不言可喻。

銀牌獎是唐蔚光的「競」，畫面的前景是衝刺於彎道上的自行車手，亮麗的單車衣褲產生動態的炫目感，將台北101鑲嵌其中，君臨的圖騰感饒富興味；銅牌獎是褚信介的「101雲海之美」畫面唯美，中央構圖法的聚焦強調了台北101，在恰如其分的雲霧繚繞中拔地而起，搭配背景山脈連綿，將台北盆地妝點的美侖美奐，是歷年來類此作品的翹楚之作。

為了讓攝大賽優秀作品讓更多人看見，觀景台除推出2018攝影明信片套組（5入），8月1日起將全面更新10款攝影作品的門票設計，讓觀景台門票更具賞景與收藏紀念價值。

此外，12幅「在日光看見台北101」作品，以日本東武集團斥資1億元製作1:25的模型，在日本日光東武世界廣場拍攝，捕捉大雪紛飛中的難得景象。為了期勉熱愛拍攝台北101的優秀攝影愛好者有機會拍出屬於自己的「在日光看見台北101」作品，東武世界廣場加碼致贈每位拍攝101的得獎者每人2張園區入場券。

(中國時報)