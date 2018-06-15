南台強風豪雨 北台雨未到、菜價先漲

2018年06月15日 04:10 中國時報 廖德修 、 陳祐誠 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

枋寮鄉新龍社區較低窪區也傳出積水災情，有住家淹水，連狗也跳上椅子躲避。（謝佳潾翻攝）

中央氣象局表示，原在台灣西南方海上的熱帶性低氣壓，中心將於今（15）日上午前通過台灣南部，即從高屏登陸、再由東部進入太平洋，高雄、屏東及恆春半島沿海出現9到10級強陣風，也將為南部、東部帶來今年最大的降雨量，恐造成屏東部分低漥地區淹水。因民眾預期心理及端午節效應，北部風雨未到，傳統市場菜價率先喊漲。

台17線佳冬羌園段 又淹了

雖然截至昨日晚間截稿為止，這個熱帶低氣壓尚未發展成為第6號颱風凱米，受到熱帶性低氣壓及外圍環流影響，氣象局針對台南、高雄、屏東、台東發布豪雨特報，屏東沿海地區14日上午驟降豪雨，台17線佳冬羌園段一度積水20公分無法通行；另因海上風浪大，蘭嶼、琉球線交通船都停駛。

大雨攪局 端午連假恐泡湯

氣象局表示，從周五（15日）開始全台有雨，中南部的降雨還會下到下周一，端午連假恐怕全泡湯了。各地雨勢截至昨日下午6時止，全國累積雨量第一名為佳冬213毫米，逢雨必淹的台17線佳冬羌園路段，上午因豪雨開始積水，一度達20公分，道路一度封閉，兩旁住戶忙著架防水閘門防止大水漫入住家，但枋寮地區仍有來不及宣洩的積水淹進民宅，所幸大雨並未持續，道路於中午12時許開放通行。

佳冬養殖漁業區羅姓養殖戶指出，雖然政府積極調度抽水機防範水患，仍非治本之舉，魚塭旁水溝數十年未清淤，當然逢雨必淹，嚴重時甚至淹過魚塭，遑論附近住家。

颱風將成形 果農冒雨搶收

另因氣象已預報有致災性豪雨來襲、加上今年第6號颱風凱米將成形，中南部農民防豪雨還要防颱風，紛紛忙著搶收。其中盛產芒果的台南玉井、南化山區，昨日下午雨勢漸強，果農擔憂芒果恐因豪雨「泡湯」，冒雨搶收已成熟的芒果，只有少數果農因芒果尚未完全成熟，寧可與天「對賭」先不採收。

下周一就是端午節，北部菜價已因大雨蠢蠢欲動，有些傳統市場葉菜類，如白菜、青江菜、青蔥等，上漲2成至5成不等。農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，已請農民儘快採收已長成的蔬菜，加以冷藏處理，不必恐慌搶購，反而哄抬零售菜價上揚。

(中國時報)