最新民調 桃園市長、議員分裂投票嚴重！鄭文燦51.5％ 大贏陳學聖24.9％

2018年06月15日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨在桃竹苗優勢區陷入苦戰，根據旺旺中時媒體集團最新民調，對於年底桃園市長選舉，民進黨籍現任市長鄭文燦以51.5％完封國民黨推出的立委陳學聖。如果比看好度，鄭文燦更是69.6％打爆陳學聖的11.8％；藍綠在桃園差距如此大，且是綠強壓藍，在過去未曾有過。

綠強壓藍 過去未發生

桃園市向來藍大於綠，4年前鄭文燦意外險勝，如今「綠化」的程度超乎想像，讓國民黨的參選人難望其「車尾燈」。根據旺旺中時委託艾普羅公司所做的「桃園市長選情調查」，今年底的選舉有76.7％的受訪者表態會去投票，在目前藍綠對決的態勢中，陳學聖支持度為24.9％，鄭文燦支持度則高達51.5％，領先幅度超過一倍之多。

交叉分析發現，鄭文燦的支持者，不分男女都超過50％；如果年齡來觀察，年紀愈大，支持陳學聖的比例愈高；反觀20至29歲年齡層，支持鄭文燦高達67.9％，陳學聖則只有19.3％。

比看好度 鄭遙遙領先

就教育程度分析，鄭文燦呈現全面領先的態勢，但是在專科學歷部分，鄭只以41.8％小幅領先陳的38.2％。如就議員選區觀察，鄭文燦在桃園區與傳統民進黨優勢大園區都有60％以上的支持度，僅在陳學聖的「主場」中壢區，以40.6％微幅領先6個百分點。

至於政黨傾向方面，泛綠支持者有高達90.8％表態挺鄭文燦，只有5.2％支持陳學聖；在泛藍選民部分，陳學聖支持率也只有54.9％，反倒是鄭文燦還有26.7％的支持度；在看好度的部分，鄭文燦更是遙遙領先陳學聖，讓國民黨陷入前所未有的苦戰。

藍議員 12個選區勝出

如果依議員選區分析，國民黨市議員的支持度在12個選區全面領先，泛藍支持者也有75.8％表示支持國民黨的議員參選人，顯示選民在市長與議員的選舉中出現了嚴重的「分裂投票」。

就施政滿意度部分，有71.4％的受訪者表示認同鄭文燦的表現，只有12.4％表示不滿意。

至於蔡英文總統與行政院長賴清德的滿意度分別為18.9％、31.5％，不滿意的比例則高達66.4％以及51％，顯見市長鄭文燦並沒有因中央執政不力而受到影響。

(中國時報)