新聞透視－綠化深耕 國民黨難望其項背

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中國時報

不論官派或民選，歷任桃園市（縣）長只有3位非國民黨籍，一位是無黨籍的許信良，另兩位則是民進黨籍的呂秀蓮與鄭文燦，甚至還有吳伯雄家族創下三代縣長的「佳話」，如今民調的差距猶如天壤，讓人看到數字以為是南台灣，讓藍營支持者慨嘆桃園的藍天真的回不來了？

前縣長吳志揚曾以「國民黨無人能望其項背」來形容鄭文燦目前的氣勢，雖然鄭文燦4年前只以約3個百分點的差距登上大位，當時，的確是大環境的「熱帶氣旋」把鄭文燦挾帶升空；但曾經連議員都落選的鄭文燦，在接連挫敗後依舊深耕家鄉，沒有資源靠兩條腿，如今滿手資源，連桃園最大家族都得退避三舍。

鄭文燦就任市長以來，雖被嘲諷「剪綵市長」，但每天就像「拚選舉」，加上身段柔軟、勤快，過去綠營視為「絕緣體」的眷村，更是下功夫經營。也因此，過去挺國民黨的樁腳陸續被收編，成為「綠化」成功的範例。

因為桃園市的眷戶數在台灣數一數二，向來是國民黨傳統優勢區，除了縣長選舉幾如探囊取物，過去有所謂南（客）北（閩）輪政的默契，立委也曾創下「全壘打」的紀錄。但也因為推個「西瓜」都能當選，公職人員漸漸地也就「躺著選」，把自己當作「西瓜」，把選民當作傻瓜。

2016年在「小英旋風」橫掃之下，連前縣長朱立倫都只呼到36萬多票，慘輸蔡英文18萬票，當時鄭文燦就已經展現實力；連桃園的指標、相當台北「大安區」的八德，國民黨的立委都能丟掉，凸顯立委經營不善，但國民黨這兩年做了什麼？依舊在內耗。

(中國時報)

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