鄭跑行程 議員緊跟求曝光

桃園市長鄭文燦（中）出席活動，身邊總會有許多市議員參選人共同合影，爭取曝光。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導
國民黨展現團結氣氛，由桃園市黨部主委楊敏盛（中）帶著市長參選人陳學聖（左八）及市議員參選人高喊當選。（甘嘉雯翻攝）

選民結構藍大於綠的桃園市，3年前由民進黨鄭文燦翻轉板塊，經過3年執政，民調遙遙領先藍營，鄭文燦感謝選民肯定，但民進黨桃園市黨部主委張火爐認為仍不可大意；鄭文燦所到之處，不僅綠營議員爭相跟隨尋求曝光，部分他黨民代也會出現，但強調是「就近監督問政成果」。

鄭文燦從上任至今，每天10多個行程馬不停蹄，抱持「與時間賽跑」態度維持高曝光度，同黨議員大多跟著他跑行程，新人則有樣學樣，除深耕地方拜票外，最快讓大家認識的方式，就是跟著鄭文燦行程。最明顯的例子就是市議員參選人黃永鎮，早在初選前即密切跟著鄭文燦行程，初選過關後，仍持續跟著跑。

反觀國民黨參選人陳學聖，除政黨行程外，地方拜會總見他形單影隻，國民黨市黨部主委楊敏盛表示，很多人都很想看到陳學聖，但他還有立委工作，無法像鄭文燦1天跑10幾個小時行程，陳1周可以騰出20小時就不錯了，目前已經在摩合，「會讓大家看到改變」。

「建設桃園，照顧市民，無分顏色。」鄭文燦說，這是他上任第1天對自己的要求，也讓民進黨以外的市議員，與鄭的立場愈來愈接近，不過外界卻有「花錢買民心」的聲音，對此，鄭文燦團隊強調是兌現當年競選政見。鄭文燦執政後，隨後的立委選舉大獲全勝，但當時大環境正值國民黨低潮，3年後的現在，民進黨面臨種種質疑，年底選情還有待考驗。

(中國時報)

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